Ceferin punge Juventus, Real Madrid e Barcellona: "Non mi dispiacerebbe se si ritirassero dalla UEFA"

Il presidente della UEFA Ceferin continua la sua battaglia a suon di frecciate contro Juve, Real e Barça: i club fautori della Superlega.

Continua a tenere banco la questione Superlega: un progetto comunicato quasi all'improvviso, accantonato nel giro di pochi giorni ma non del tutto scomparso dalle idee di alcuni club europei.

Le società in prima fila in questo senso sono Juventus, Real Madrid e Barcellona, che per questo non sono di certo nelle grazie del presidente della UEFA Aleksander Ceferin.

In un'intervista rilasciata alla rivista 'Der Spiegel', il massimo dirigente della UEFA è andato oltre alle solite critiche, ipotizzando uno scenario a lui certamente non sgradito.

"Non mi dispiacerebbe se questi club se ne andassero dalla UEFA. È molto divertente che vogliano creare una nuova competizione e allo stesso tempo vogliano giocare la Champions League in questa stagione. Hanno semplicemente dei manager incompetenti e stanno cercando di uccidere il calcio".

Ceferin ha poi lanciato una frecciata particolare al Real Madrid, sottolineando una certa incoerenza tra dichiarazioni riguardo alle condizioni economiche dei club e certe operazioni di mercato.

"Florentino Pérez si lamenta e dice che il club può sopravvivere solo con una Super League, per poi provare a ingaggiare Kylian Mbappé per 180 milioni di euro" .

Una contesa ormai chiara tra due fazioni dunque, che al momento sembra lontano dal trovare un punto di incontro.