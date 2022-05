Ceferin difende il PSG: "L'offerta del Real Madrid per Mbappé era simile"

Kylian Mbappé rimarrà al PSG. Per cifre oltre l'umana comprensione, a cui comunque i parigini hanno dovuto ricorrere pur di tenere il fuoriclasse francese tra le proprie fila. Grandi polemiche soprattutto in Spagna relativamente al nuovo contratto fino al 2025 in seguito al no nei confrontri del Real Madrid.

Dopo il presidente della Liga, Tebas, che ha tuonato a proposito dell'accordo, arrivano anche le dichiarazioni del presidente dell'UEFA, Ceferin, nemico numero uno della Superlega che ha ringraziato spesso il presidente del PSG, Al-Khelaifi per non aver mai voluto niente a che fare con il progetto di Real, Barcellona, Juventus e compagnia.

Lo stesso Al-Khelaifi è tra l'altro subentrato ad Agnelli, presidente della Juventus, come capo dell'ECA, l'associazione dei club europei. L'affare ultra-milionario Mbappé? Ceferin ha respinto l'idea di una violazione del regolamento sul fair play finanziario, sostenendo che qualsiasi obiezione da parte della Spagna sia ipocrita.

Il motivo? Secondo Ceferin, il Real Madrid era pronto a dare a Mbappé condizioni altrettanto allettanti:

"La UEFA ha regole di fair play finanziario piuttosto rigide" le parole a BBC Sport. Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle nostre competizioni, chi non rispetterà le regole non lo farà. Non sarà il Real Madrid o nessun altro a dire all'Uefa cosa fare. Sono indignati, ma per quanto ne so, la loro offerta era simile a quella del PSG".

Lo stesso Mbappé ha però dichiarato di non aver mai parlato di cifre con il Real Madrid, e di aver ascoltato anche il Liverpool. Si parla di circa 50 milioni di euro per l'ex Monaco nel prossimo triennio, una cifra mai vista nella storia del calcio professionistico.

La decisione della UEFA di continuare a consentire ai club con uno stato alle spalle (il Qatar, nel caso del PSG) è stata oggetto di molti dibattiti, ma Ceferin non vede ragioni valide per apportare modifiche alle attuali regole di proprietà.

"L'ho detto molte volte e lo ripeto, datemi un motivo per cui non dovrebbero essere i proprietari di un club" ha replicato Ceferin. "Se si dice che i club appartengono ai tifosi, ma anche i club inglesi hanno proprietari. Ne hanno negli Stati Uniti, dal Medio Oriente, dall'Inghilterra. Quindi è esattamente la stessa situazione e sono davvero stanco di queste accuse senza basi concrete. Voglio sapere chi ha infranto le regole. Se le infrangi vieni punito".