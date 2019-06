Cech torna al Chelsea in veste di dirigente: sarà consulente tecnico, è ufficiale

Dopo essersi ritirato al termine della stagione appena conclusa, Petr Cech cambia abito e torna subito in azione da dirigente. L'ex portiere è il nuovo consulente tecnico del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'annuncio ufficiale è stato preceduto da molti rumors nelle scorse settimane, quando il classe 1983 era ancora un giocatore dell'. Alcuni tifosi dei 'Gunners' sui social avevano anche sollevato delle critiche, poiché il portiere avrebbe dovuto giocare la finale di contro la squadra con cui avrebbe lavorato nel futuro.

Un futuro che oggi è diventato presente. Ora il suo ruolo di 'Technical and Performance Advisor' con i 'Blues' è infatti ufficiale e per lui inizia un nuovo percorso, di cui ha parlato al sito ufficiale del club.

"Sono un privilegiato e sono felice di avere l'opportunità di unirmi di nuovo al Chelsea: darò il mio contributo per creare il miglior ambiente possibile per prestazioni di alto livello e continuare a centrare i successi ottenuti dal club negli ultimi 15 anni. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova sfida: spero di poter trasmettere tutte le mie conoscenze e la mia esperienza".

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌