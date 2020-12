Cech torna a giocare: tra i pali del Chelsea Under 23 a un anno e mezzo dal ritiro

Il leggendario portiere ceco, attuale dirigente del Chelsea, si è rimesso i guantoni ed è tornato in campo. Subendo due goal nei primi 20 minuti.

Un anno e mezzo fa, Petr Cech annunciava la decisione di ritirarsi. La sua ultima partita era stata la finale di , - , giocata con la maglia dei Gunners contro il club della sua vita. Quello con cui lunedì sera è tornato in campo.

Il portiere ceco a 38 anni si è rimesso i guantoni per giocare con il Chelsea Under 23 nella partita contro i pari età del , in una sfida che poteva valere il primato nella Premier League 2.

Non è stato un inizio facile: dopo soltanto 3 minuti ha subito il primo goal e dopo 17 il secondo. Poi i suoi compagni hanno rimontato e vinto la partita 3-2, con Cech che non è più stato particolarmente impegnato. La ruggine, comunque, ha inevitabilmente pesato. Come ha ricordato lui stesso.

"565 giorni dopo quell che pensavo fosse la mia ultima partita da professionista, ho avuto l'opportunità di tornare in campo. È stato strano per i primi 20 minuti, perché la mia 'modalità partità' mi mancava, ma poi l'ho ritrovata man mano che i minuti scorrevano. Ed è stato speciale sentire quella sensazione in campo... Complimenti ai miei compagni per averla ribaltata!"

Nello scorso autunno Cech si era anche lanciato nell'hockey su ghiaccio con un club della periferia londinese, venendo anche eletto miglior giocatore nel suo esordio assoluto sul ghiaccio da pro.

Ad oggi occupa iil ruolo di direttore tecnico del Chelsea, ma a inizio stagione è invece stato inserito nella lista per la Premier League, come riserva in caso Kepa, Mendy e Caballero dovessero finire tutti k.o. Nei fatti, il ritiro annunciato non è mai avvenuto.