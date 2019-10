Cech, che debutto nell'hockey su ghiaccio: migliore in campo e parata decisiva

Petr Cech ha iniziato ieri la sua carriera da giocatore di hockey su ghiaccio: ha parato lo shootout decisivo ed è stato eletto migliore in campo.

Che fosse una garanzia tra i pali lo si sapeva già da anni, da quando il ha costruito anche su di lui il suo ciclo vincente, iniziato con Mourinho. Tra il calcio e l’hockey le differenze però sono molte. Evidentemente, non per Petr Cech, che ha iniziato il suo nuovo sport da protagonista assoluto. E non solo per i riflettori, ovviamente, puntati su di lui.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

All’esordio da professionista sul ghiaccio con i Guildford Phoenix, squadra di NIHL 2, la seconda divisione dell’hockey inglese, il portiere ceco ha timbrato la vittoria della sua squadra. A pochi mesi dal ritiro dal calcio il classe 1982 è apparso ancora in formissima.

La gara contro gli Swindon Wildcats 2 è terminata 2-2 nei regolamentari, poi agli shootout è stato decisivo proprio Cech: ne ha parati due, tra cui quello decisivo per la vittoria e per centrare la terza vittoria in 3 partite di campionato. Il numero 39 è stato poi travolto dall’abbraccio dei compagni di squadra.

Petr Cech with a match-winning penalty save on his ice hockey debut 🧤🏒💪pic.twitter.com/EqkdzNvRYL — Goal (@goal) October 13, 2019

Oltre a questo, è arrivato anche il premio di Man of The Match: insomma, festa completa. Anche il Chelsea ha celebrato il suo ex simbolo e attuale direttore tecnico sui social, quasi in risposta all’omaggio che Cech ha portato sul casco: da un lato il logo dei ‘Blues’, dall’altro quello dell’ , ovvero le due squadre in cui ha giocato in e con cui ha scritto pagine uniche di carriera.

ICYMI: @PetrCech was named man of the match on his competitive ice hockey debut yesterday! 👏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2019

Ora però Cech vuole essere conosciuto non più come un ex calciatore, ma come un giocatore di hockey. E se il buon giorno si vede dal mattino…