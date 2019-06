Ceballos-Milan, il Real Madrid vuole 50 milioni: Tottenham e Arsenal in lizza

Il Real Madrid ha fissato a 50 milioni il prezzo per sedersi al tavolo delle trattative e discutere di Ceballos: Milan, Tottenham e Arsenal in lizza.

Un altro Europeo Under 21 da protagonista con la e un valore di mercato che si alza sempre di più. Nominato già 'Miglior giocatore' del torneo due anni fa, Dani Ceballos sta facendo di tutto per ripetersi anche in questa edizione.

Lo dimostrano i due goal segnati in tre gare e la nomina di 'Migliore in campo' contro il . Numeri che hanno convinto sempre di più diverse squadre come , e a dare la caccia al giocatore, per il quale il è però ora pronto a chiedere una cifra considerevole.

Secondo quanto rivelato da 'AS', i blancos non hanno infatti alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative di fronte a un'offerta inferiore ai 50 milioni di euro. Questa la soglia minima posta dal Real Madrid, consapevole di poter sfruttare questo momento favorevole per trarre il massimo dalla vendita di un giocatore pagato 16,5 milioni di euro due anni fa.

Protetto da una clausola di 500 milioni, i blancos potrebbero poi insistere per inserire anche un diritto di riacquisto, come già fatto in passato con diversi giocatori. Resta viva poi l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, scenario al quale però Ceballos parrebbe preferire quello che porta a una cessione a titolo definitivo.