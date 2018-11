C'è la Champions, De Laurentiis si zittisce: "Napoli, tanto da dire sullo 0-0 col Chievo"

De Laurentiis: "Ancelotti ha ragione, prima o poi possiamo vincere in A. Ma sul pari col Chievo non dico niente per non destabilizzare l'ambiente".

Il Napoli è atteso stasera dal fondamentale match di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado che potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi di finale. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis.

In primis uno sguardo alla Serie A, competizione che il dirigente è convinto prima o poi di poter vincere con Ancelotti in panchina. "Ancelotti ha ragione sul fatto che prima o poi si può vincere lo Scudetto. In Europa è invece più difficile per tante ragioni che non sto qui a spiegare. Il calcio è comunque sempre in divenire, rispetto al passato la Spagna si è un po' sgonfiata, la Germania non è come prima e l'Inghilterra è tutto molto altalenante".

Anche se la partita contro il Chievo pareggiata non gli è piaciuta affatto... "Sulla partita contro il Chievo avrei tante cose da dire ma preferisco restare in silenzio per non destabilizzare l'ambiente e lo spogliatoio".

In Europa c'è la possibilità di andare avanti nonostante un girone complicato. "Solo dei cretini potevano sottovalutare il fatto di andare a giocare in uno stadio simile alla fossa del Leoni che funge da 12esimo, 13esimo e 14esimo uomo. Ancelotti lo aveva detto ed ha fatto le mosse giuste all'andata, il non aver perso ci ha messo in una posizione di privilegio in classifica, che però può ancora essere totalmente rivoluzionata".

Ma a fare la differenza per la qualificazione sarà sempre la squadra e mai il singolo, perlomeno secondo il suo punto di vista. "Penso che a vincere sia sempre il gruppo e non un solo giocatore. Anche perchè quando giornalisti e tifosi si concentrano solo su un elemento rischiano di mettergli troppe pressioni e influenzarne le prestazioni. Senza pressioni si diventa campioni e si può scendere in campo per fare goal".