C'è Ibiza-Barcellona, rubano 40 biglietti dalla sede del club: annullati

Grande attesa per la sfida ai blaugrana, nella sede dell'Ibiza rubati gli ultimi 40 biglietti: non sarà possibile entrare allo stadio con questi.

Sta provando a crescere grazie a grandi nomi come Marco Borriello, prima giocatore e ora dirigente del club, ma l'Ibiza è per ora un club decisamente piccolo. Ragion per cui l'arrivo del sull'isola per la gara di Coppa del Re, ha portato ad un sold-out immediato. Risultato? Alcuni ladri hanno provato ad aggirarlo.

Nella notte i malviventi si sono introdotti nella sede del club, rubando quaranta biglietti preziosissimi destinati alle associazioni e alle imprese legate all'UD Ibiza, prossima squadra che Messi e compagni dovranno affrontare per andare avanti in Coppa del Re.

I tagliandi sono probabilmente finiti nelle mani di quaranta acquirenti previo pagamento costosissimo, vista l'attesa per la gara contro il Barcellona, ma questi non saranno validi. La società, dopo il furto subito, ha infatti deciso di annullare i biglietti rubati.

Chi tenterà di entrare allo stadio con uno degli ingressi rubati non potrà farlo: il club ha annunciato che i biglietti sono stati annullati e al Cas Missas ci sarà una speciale sorveglianza alla Porta 3 del Fondo Sur, ovvero la zona di quei tagliandi specifici, per evitare che i possessori possano entrare a vedere il Barcellona.

L'UD Ibiza ha già ristampato i biglietti, questa volta validi, per i veri destinatari, che saranno allo stadio a tifare la propria squadra, o il Barcellona, insieme ad altri 10.000 spettatori. Chi ha comprato i famosi quaranta, invece dovrà seguire l'incontro davanti ad uno schermo, lontano dal Cas Missas.