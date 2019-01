C'è Atalanta-Roma, Di Francesco ritrova De Rossi: "E' a disposizione"

Roma chiamata a superare l'esame Atalanta, Di Francesco ritrova De Rossi: "Non ha minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito bene".

Una Roma in ottima forma, messo alle spalle il periodo nero, affronta un'Atalanta anch'essa in stato di grazia in quello che la classifica presenta come un vero e proprio spareggio Champions.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Eusebio Di Francesco, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio del match, in conferenza stampa ha parlato del ritorno nei ranghi di Daniele De Rossi.

“Sono molto contento di come ha reagito. Per Roma-Genoa lo convocai per una questione di sostegno morale, adesso invece è a disposizione. Non ha ancora minuti nelle gambe, ma siamo soddisfatti perchè il suo ginocchio ha reagito abbastanza bene e speriamo che le cose continuino ad andare così anche nelle prossime settimane”.

Il tecnico giallorosso sa che l’Atalanta non è l’avversario più semplice da affrontare.

“Ho grande stima per Gasperini, ha costruito una squadra fisica che sa quello che vuole. Questa è una partita che nasconde moltissime insidie, noi dovremo essere aggressivi e fisici come loro. L’Atalanta ha sempre fatto bene contro le grandi squadre, dovremo provare ad imporre il nostro gioco”.

Di Francesco dece fare i conti con alcuni infortuni e per questo nelle ultime ore si è parlato dell’ipotesi di uno Zaniolo alto a destra.

“In settimana Florenzi e Pellegrini hanno avuto dei problemini fisici, la formazione è in bilico. Abbiamo delle opzioni valide, compresa questa di Zaniolo, ma dobbiamo fare delle valutazioni. Anche Florenzi e Kluivert possono giocare in quel ruolo e Schick ha dimostrato di poter coesistere con Dzeko”.

Di Francesco potrà contare su uno Dzeko in più, il bomber giallorosso è vicino alla migliore condizione.

“Nel corso di questa settimana si è allenato veramente bene, sapendo che gli mancano ancora dei minuti nelle gambe. Io credo che il fattore psicologico diventi molto importante, un attaccante deve segnare, ma lui è entusiasta e disponibile verso i compagni e li sa mandare in porta. Deve far goal, questo è normale, però sono convinto che ci riuscirà presto”.

Contro l’Atalanta, Karsdorp potrebbe avere un’altra chance dal 1’ a destra.

“Se può giocare tre partite di fila? Io credo di si. La sua è stata una settimana differente, in alcuni allenamenti ha riposato un po’ di più visti i carichi di lavoro. Ci sono lui e Santon in ballottaggio per il ruolo di esterno basso a destra”.

La corsa al quarto posto è quanto mai serrata ed anche l’Atalanta potrebbe dire la sua.

“La Roma deve ovviamente cercare di arrivare quarta. L’Inter ora ha un buon vantaggio, sappiamo però che le partite vanno giocate. L’Atalanta è una squadra molto temibile, anche perchè non ha le coppe Europee, ha solo la Coppa Italia e può lavorare bene in settimana. Sono tembili, fanno paura, hanno tutte le carte in regola per ambire al quarto posto. Lì c’è un ambiente particolare nel quale si può lavorare in un certo modo”.

Il tecnico giallorosso ha dribblato le domanda relativa ad un possibile interesse per Mancini.

“Io sono una persona corretta e non parlo di giocatori che non sono della Roma. Non parlo mai inoltre prima di una partita di un avversario”.

A Bergamo potrebbe toccare a Nzonzi dal 1’ in mediana.

“L’Atalanta è una squadra che pressa molto, ma anche la Roma pressa tanto. Nzonzi è un giocatore fisico ed ha superato tutti i suoi problemi. Si è allenato nel corso della settimana”.

Di Francesco non ha escluso possibili cessioni nel corso delle ultime battute della sessione invernale di calciomercato.

“Stiamo facendo delle valutazioni con la società, al momento però è presto per dirlo. Tutte le parti devono essere d’accordo, conta anche la volontà dei giocatori. C’è chi ha meno spazio, noi però ci teniamo stretti tutti. Adesso pensiamo ai prossimi impegni perchè siamo attesi da tre gare importanti in una sola settimana, al mercato pensa la società”.

L’Atalanta è una squadra fisica, ma che può contare anche su una grande dose di qualità.