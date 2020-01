Cavese-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Cavese sfida la capolista Reggina nella 21ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Cavese di Salvatore Campilongo sfida in casa la capolista Reggina, guidata in panchina da Domenico Toscano, nella 21ª giornata del Girone C di Serie C. Dopo il rinvio del 20° turno, i campani sono quattordicesimi in classifica a pari merito con la Virtus Francavilla a quota 22 punti, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, mentre i calabresi guidano la graduatoria imbattuti con 15 vittorie e 4 pareggi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 10 precedenti in gare ufficiali disputati in casa degli Aquilotti, il bilancio sorride a questi ultimi con 7 successi, 2 affermazioni degli amaranto di cui una a tavolino e un pareggio. La Cavese è reduce da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato, la Reggina invece ha collezionato 11 vittorie consecutive nel torneo.

Andrea Russotto e Domenico Germinale sono i migliori marcatori dei biancoblù con 4 goal, mentre Simone Corazza è il bomber degli amaranto e del campionato con un bottino di 14 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Cavese-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAVESE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cavese-Reggina

Cavese-Reggina Data: 11 gennaio 2020

11 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CAVESE-REGGINA

Cavese-Reggina si giocherà la sera di sabato 11 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Cristian Cudini di Fermo, è in programma per le ore 15.00. Sarà l'11° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni giocato in casa dei campani.

La sfida Cavese-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da...

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Cavese-Reggina in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Campilongo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Germinale riferimento offensivo e Spaltro, Sainz-Maza e Russotto a sostegno sulla trequarti. In mediana potrebbero agire Castagna e Matera, mentre davanti al portiere Kucich in difesa Matino e Nunziante giocheranno da terzini, con Marzorati e capitan Favasuli a formare la coppia centrale.

Toscano oltre a De Francesco, Doumbia e Marchi dovrà rinunciare anche a Garufo per un problema muscolare. Al suo posto sulla fascia destra agirà Rolando, con Rubin a sinistra e De Rose e Nicolò Bianchi interni. La difesa a tre sarà composta da Blondett, Bertoncini e Marco Rossi, mentre fra i pali degli amaranto agirà Guarna. In attacco sulla trequarti agirà Bellomo alle spalle della coppia composta da Corazza e Denis.

CAVESE (4-2-3-1): Kucich; Matino, Marzorati, Favasuli, Nunziante; Castagna, Matera; Spaltro, Sainz-Maza, Russotto; Germinale.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, M. Rossi; Rolando, De Rose, N. Bianchi, Rubin; Bellomo; Corazza, Denis.