Cavese-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania sfida la Cavese nella 33ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAVESE-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cavese-Catania

Cavese-Catania Data: 27 marzo 2021

27 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (numero 253 del satellite)

Eleven Sports, Sky Primafila (numero 253 del satellite) Streaming: Eleven Sports

Il Catania, dopo la bella vittoria contro l'Avellino (3-1), cerca la continuità di risultati. Dopo l'esonero di Raffaele e l'approdo di Baldini, gli etnei cercano altri punti pesanti per consolidare il proprio posizionamento nelle zone alte della classifica. La Cavese, però, ha bisogno disperato di punti per evitare la retrocessione diretta in Serie D. I campani, dunque, devono ottenere almeno un punto per mantenere speranze (seppur flebili) di permanenza nella terza serie.

Sono otto i precedenti tra le due squadre: tre vittorie per la Cavese, 1 per il Catania, 5 i pareggi. L'ultimo successo per i rossazzurri risale alla stagione 2019-20 (0-1 nella gara giocata sul neutro di Castellammare di Stabia). L'ultima vittoria dei campani risale alla stagione 1997-1998: 2-1 al Lamberti di Cava dei Tirreni.

Nelle ultime cinque gare, la Cavese ha ottenuto ben cinque sconfitte. In casa non vince dal 7 febbraio: 1-0 sulla Paganese. Il Catania, invece, negli ultimi cinque match ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte. In trasferta l'ultimo successo risale a tre settimane fa e alla vittoria sul Bisceglie per 3-0.

Campani reduci dalla scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore, portato via dal Covid-19: questa tragica notizia aveva causato il rinvio del match contro il Catanzaro.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cavese-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Cavese-Catania si disputerà il pomeriggio di sabato 27 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Bitonti della sezione di Bologna, è in programma per le ore 15.00.

La gara Cavese-Catania sarà trasmessa in diretta tv da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 253 del satellite).

Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, preoccupandosi precedentemente di scaricare l'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenze

Grazie ad Eleven Sports sarà possibile vedere Cavese-Catania in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. In tal senso potranno o collegarsi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi, per far partire le immagini, bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

La Cavese di Campilongo scenderà in campo, verosimilmente, con il 4-4-2. In porta Kucich, in difesa spazio a Senese, Matino, De Franco e Ricchi. Centrocampo con Natalucci e Senesi esterni, Cuccurullo e Matera interni. Bubas e Gatto (fino a gennaio in Sicilia) in avanti.

Il Catania di Baldini, invece, dovrebbe essere quello visto contro l'Avellino: spazio, dunque, a Martinez in porta, Calapai e Pinto esterni, Claiton e Giosa centrali. Maldonado play con Izco e Dall'Oglio mezzali con Piccolo e Russotto (altro ex della gara) accanto alla punta centrale Sarao.

CAVESE (4-4-2): Kucich, Senese, Matino, De Franco, Ricchi; Natalucci, Cuccurullo, Matera, Senesi; Bubas, Gatto.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa; Pinto; Izco, Maldonado, Dall'Oglio; Piccolo, Sarao, Russotto.