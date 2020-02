Cavese-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Cavese sfida il Bari nel big match della 27ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Cavese di Salvatore Campilongo sfida il Bari di Vincenzo Vivarini nel big match della 27ª giornata del Girone C di Serie C. I campani sono dodicesimi in classifica ai margini della zona playoff con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, i pugliesi sono secondi dietro la Reggina a quota 54 con un cammino di 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 6 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, il bilancio è di 4 vittorie dei biancorossi, un pareggio e un unico successo degli Aquilotti. Nelle 2 sfide giocate in trasferta, e relative ai campionati di Serie B 1981/82 e 1982/83, tuttavia, i Galletti non hanno mai vinto, collezionando una sconfitta e un pareggio senza goal.

La Cavese è reduce da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, il Bari invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate.

Andrea Russotto è il miglior marcatore degli Aquilotti con 5 reti realizzate, mentre Mirko Antenucci è il bomber dei Galletti e dell'intero campionato con un bottino di 17 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Cavese-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAVESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cavese-Bari

Cavese-Bari Data: 23 febbraio 2020

23 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CAVESE-BARI

Cavese-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 23 dicembre 2020 nel campo neutro dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per via dei lavori di ristrutturazione che interessano il Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Angelucci della sezione di Foligno, inizialmente previsto per le ore 17.30, è stato anticipato alle ore 15.00. Sarà il 7° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il big match del Girone C di Serie C, Cavese-Bari, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Auteri.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Cavese-Bari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Campilongo dovrebbe affidarsi al 4-3-3 e non avrà a disposizione i due squalificati Germinale e D'Andrea e l'infortunato Barba. Di Roberto agirà da centravanti nel tridente con Spaltro e Russotto. A centrocampo Castagna sarà il playmaker, con Bulevardi e Matera mezzali. Davanti al portiere Bisogno, in difesa i centrali saranno Matino e Marzupio, con Polito e Ricchi terzini.

Vivarini avrà a disposizione l'intero organico, con il rientro di Perrotta dopo la squalifica e il recupero di Hamlili, reduce da una frattura alla clavicola. Il modulo sarà il 4-3-1-2, con Laribi sulla trequarti alle spalle delle due punte, che saranno Simeri, anche lui recuperato dopo i problemi muscolari accusati in settimana, e Antenucci. A centrocampo Bianco in cabina di regia, con Maita e Schiavone mezzali. In porta ci sarà Frattali, davanti a lui una difesa a quattro con Sabbione e capitan Di Cesare, favorito su Perrotta, al centro, e Matteo Ciofani e Costa terzini.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Polito, Matino, Marzupio, Ricchi; Bulevardi, Castagna, Matera; Spaltro, Di Roberto, Russotto.

BARI (4-3-1-2): Frattali; M. Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci.