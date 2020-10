Cavese-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Serie C, il Bari fa visita alla Cavese nella terza giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAVESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cavese-Bari

Cavese-Bari Data: 7 ottobre 2020

7 ottobre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : -

- Streaming: Eleven Sports

Terzo turno di Serie C, girone C, per Cavese e Bari. Umore opposto per le due formazioni, con i padroni di casa che hanno perso il primo incontro di stagione contro la Vibonese e aspettano di recuperare un match, mentre gli ospiti hanno ottenuto un successo e un pari nelle prime due uscite di campionato.

Solamente il 28 ottobre la Cavese recupererà la sfida contro il Bisceglie della seconda giornata, dunque esordio stagionale tra le mura casalinghe per la formazione di Campilongo. Tredicesimo posto nella passata annata, con la speranza di essere sorpresa nel 2020/2021.

Per il Bari invece il salto in Serie B non è riuscito la scorsa estate, decisa a tornare in cadetteria nel 2021 dopo averla lasciata nel 2018. Da lì la discesa in Serie D, la C e l'opportunità di una nuova promozione sfumata: ora il nuovo assalto.

In questa pagina tutte le informazioni su Cavese-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAVESE-BARI

La gara della terza giornata di Serie C tra Cavese e Bari verrà disputata mercoledì 7 ottobre alle ore 18:30. Appuntamento allo Stadio Comunale Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni.

Cavese-Bari sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C per la stagione 2020/2021. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai per il match della terza giornata di Serie C.

Il match tra Cavese e Bari potrà essere visto in diretta streaming su Eleven Sports in due modi: o sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi servirà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, cellulare o tablet.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Lulli, Esposito, Favasuli; Forte, Oviszach, Nunziante.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Sabbione; Ciofani, Maita, Bianco, Corsinelli; Marras, Antenucci, D'Ursi.