Cavese-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Ultima giornata del girone C di Serie C, Cavese contro Avellino: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Nell'ultima giornata del campionato di Serie C, Cavese e Avellino si sfideranno nel girone C alle ore 20:30 di domenica 2 maggio 2021: match previsto allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni.

Cavese-Avellino sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento. Non è per ora prevista la trasmissione della gara in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport.

In diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone sarà possibile assistere alla sfida tra Cavese e Avellino.

COSA SERVE ALL'AVELLINO PER ARRIVARE SECONDO

L'Avellino sarà seconda in classifica in caso di vittoria contro la Cavese e contemporaneo pareggio o sconfitta del Catanzaro contro il Monopoli. Possibile anche il pareggio per il secondo posto in caso di k.o del Catanzaro. Il secondo posto permetterebbe all'Avellino di giocare i quarti di finale dei playoff e non gli ottavi.

La Cavese è retrocessa direttamente in Serie D in virtù del 19esimo posto (il Trapani è stato invece escluso dal torneo): non giocherà i playout a causa degli otto punti di distanza dalla 18esima.