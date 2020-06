Cavani tuttofare in campagna: dai goal alla tosatura di pecore in Uruguay

Dopo la chiusura della Ligue 1 Edinson Cavani è volato in Uruguay, dove ha iniziato a dedicarsi ad altre particolari attività.

Soltanto pochi giorni il video che lo riprendeva mentre lavorava sui campi ha fatto il giro del web: Edinson Cavani , dopo la chiusura ufficiale della , è volato in per dedicarsi ad alcune particolari attività, molto lontane dal mondo del calcio.

Oggi il 'Matador' è stato ripreso in un altro video mentre era impegnato nella tosatura di pecore : tra l'altro l'ex centravanti di e ha dimostrato particolari qualità anche in queste 'discipline' nelle campagne del suo paese.

🤣 ¡CAVANI ESQUILA OVEJAS EN URUGUAY! “No me las cortes”🐑. pic.twitter.com/3Tu0GXYoEM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2020

Le voci di mercato lo accostano più all' che all' , ma nei pensieri del bomber sudamericano sembra esserci tutt'altro. Dalla campagna alla cura degli animali: modi alternativi di tenere in allenamento il proprio fisico e tenere occupata la propria mente, in attesa di poter tornare a correre su altri campi.