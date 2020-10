Cavani svela: "Ho pensato di smettere con il calcio"

Ha appena firmato con il Manchester United, ma dopo essere risultato positivo al coronavirus non è stato sicuro del suo futuro.

Dopo e , la carriera di Edi Cavani continuerà in Premier League, al . L'attaccante uruguagio è stato ufficializzato dai Red Devils a costo zero, dopo essersi liberato dal a metà estate in seguito alla scadenza contrattuale.

E dire che Cavani ha pensato a lasciare il calcio dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il 33enne attaccante, ex e , ha raccontato al programma '2 de Punta' di aver valutato l'addio al pallone per quanto successo nel corso del 2020.

Cavani ha raccontato i giorni estivi d'ansia:

"Ovviamente ho considerato l'idea di smettere con il calcio. È vero, ho avuto quell'opzione e quella possibilità di smettere di giocare e stare in campagna, dedicarmi alla mia vita in campagna".

L'attaccante ha contratto il coronavirus durante le vacanze in :

"Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi. Il secondo test è risultato positivo per entrambi".

Il calcio è la sua vita, ma oltre quello c'è ben altro:

"Oltre all'amore per il calcio, c'era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra...ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse".

Alla fine ha scelto di continuare, con una nuova esperienza: indossando la gloriosa numero 7 del Manchester United.