Cavani squalificato e multato: "Accetto la sanzione, ma non condivido il punto di vista"

L'attaccante uruguagio è stato sanzionato dopo aver scritto 'negrito' sui social: "Non volevo offendere nessuno, era un'espressione di amicizia".

Edinson Cavani ha ricevuto tre giornate di squalifica e una multa di 110mila euro per aver scritto 'negrito' sui social, in risposta ad un amico in una storia di Instagram.

Il diretto interessato ha commentato la decisione della FA sui propri profili social, affermando di accettare la multa e la squalifica che gli sono state comminate, ma affermando di non essere d'accordo col principio.

"Voglio condividere con tutti che accetto la sanzione disciplinare, sapendo che non conosco le abitudini linguistiche inglesi, ma non condivido il punto di vista. Mi scuso se ho offeso qualcuno utilizzando un'espressione di affetto verso un amico, non c'era altra intenzione.

Quelli che mi conoscono sanno i miei sforzi per diffondere amicizia e affetto. Il mio cuore è in pace, perché so che mi esprimo sempre con affetto, secondo la mia cultura e il mio modo di vivere".

A difesa dell'uruguagio sono scesi anche suoi ex compagni e giocatori del , come Ander Herrera, che ha aspramente criticato la decisione.