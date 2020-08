Per Cavani non è finita, Rui Costa: “Il Benfica aspetta una risposta"

Non è ancora tramontata l’ipotesi di vedere Cavani con la maglia del Benfica. Rui Costa ammette: “Abbiamo fatto una proposta”.

E’ attualmente svincolato, ma la cosa non gli sta impedendo di essere uno dei grandi protagonisti dell’estate. Mentre il , la squadra nella quale ha militato fino a poche settimane fa, si appresta a disputare la sua prima finale di Champions League, Edinson Cavani è ancora in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro.

Fino a pochi giorni fa, sembrava mancasse solo l’ufficialità per il suo approdo al , poi quando si attendeva solo la fumata bianca, sono iniziate a circolare voci legati ad un clamoroso stop della trattativa.

A rendere ogni discorso impossibile sarebbero state le richieste del giocatore che, per trasferirsi in , avrebbe preteso un triennale da 10 milioni di euro a stagione.

A spiegare come in realtà non si possa ancora parlare di operazione definitivamente saltata è stato però Manuel Rui Costa. L’ex fuoriclasse lusitano, oggi direttore sportivo del Benfica, parlando in una conferenza stampa di presentazione della finale di , alla quale ha preso parte con Ronaldo e Figo, ha svelato come le possibilità di arrivare al Matador ci siano ancora.

“Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti al mondo. E’ vero, sappiamo tutti che il Benfica gli ha fatto una proposta, adesso siamo ancora in attesa della sua risposta. Al momento non posso dire di più”.

L’offerta del Benfica resta quindi valida, sarà a Cavani decidere se accettarla o meno.