Cavani e il monitor VAR scaraventato a terra: “Se sanzionano me, l’arbitro lo devono arrestare”

Edinson Cavani torna su quanto successo nei concitati minuti post Ghana-Uruguay: “L’arbitro ci ha messo fuori dai Mondiali”.

E’ durata poco l’avventura dell’Uruguay a Qatar 2022. La Celeste infatti, nonostante fosse stata inserita con Portogallo, Corea del Sud e Ghana in un Gruppo, quello H, considerato da molti alla portata, non è riuscita a guadagnarsi l’accesso alla fase ad eliminazione del torneo.

L’Uruguay si è piazzato terzo nel proprio raggruppamento a causa del minor numero di reti complessive segnate rispetto alla Corea del Sud e a rendere ancor più indigesta la fine dell’avventura in Qatar, è stato ciò che è accaduto nell’ultima partita contro il Ghana.

La Celeste è riuscita infatti ad imporsi per 2-0, ma molto criticato è stato l’arbitraggio del direttore di gara Daniel Siebert che non ha assegnato un paio di rigori all’Uruguay (per possibili falli ai danni di Nunez e Cavani) che avrebbero potuto cambiare la storia del girone.

Dopo il triplice fischio finale è esplosa la rabbia dei giocatori sudamericani e tra i più agitati di tutti c’è stato Cavani che, anche ammonito a gara finita, nel dirigersi verso gli spogliatoi si è sfogato colpendo il monitor del’'on field review' con un pugno scaraventandolo a terra.

L’attaccante uruguaiano è ancora in attesa di sapere se gli verrà comminata una squalifica per questo gesto (c’è chi parla di una possibile stangata), ma parlando ai microfoni di ‘El Larguero’, ha commentato il tutto con una battuta.

“Sono cose che non si fanno, ma a volte ti scappano. Se sanzionano me per aver colpito il monitor, allora l’arbitro devono metterlo in galera per averci fatto fuori dai Mondiali. Sono stati commessi errori che non si possono fare con tutte quelle telecamere a disposizione. Una squalifica vorrebbe dire non poter scendere in campo con i miei compagni, ma a volte bisognerebbe mettersi anche nei panni dei calciatori per capire perché si è agito in un certo modo”.