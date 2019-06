Cavani in lacrime durante l'intervista: si commuove per il video dell'amico

Edinson Cavani protagonista di un episodio inedito: 'Il Matador' scoppia in lacrime durante l'intervista dopo un video messaggio di un amico.

si trova in questi giorni a Montevideo con i suoi compagni dell'per preparare al meglio la, che vedrà la Celeste debuttare il prossimo 17 giugno contro l' . 'Il Matador' è stato intervistato per il programma 'La Caja Negra' di 'TV Ciudad' ma l'intervista si è dovuta interrompere per alcuni minuti.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Un vecchio amico dell'attaccante del , Gogo Feris, gli ha infatti inviato un video-messaggio durante la trasmissione e l'ex giocatore del è stato vinto dalla commozione ed è letteralmente scoppiato in lacrime.

"Pelato (soprannome di Cavani da giovane, ndr), mi è stato chiesto di mandarti un saluto, un in bocca al lupo per la Copa America. E non potrebbe esserci posto migliore di questo: la sede del Nacional. Il nostro quartier generale, dove tu hai indossato la prima maglia tricolor. E quello che voglio dire è che non teniamo la tua immagine e la tua foto per dimostrare che ci sentiamo proprietari della tua storia. Teniamo la tua immagine come esempio".

"Quando vai in campo con la Celeste hai un un pugno chiuso, il cuore aperto e denti stretti. Nella vita, tu sei lo stesso che vediamo in campo, ma con la differenza che le mani sono aperte, il cuore è grande e sempre pronto ad aiutare e i denti, anziché chiusi, sbocciano con un grande sorriso di fronte a ogni bambino che viene a chiederti di fare un autografo o di scattare una foto. Sei sempre disponibile e questo ti rende una persona straordinaria. Sei diventato un grande padre, un grande figlio e un eccellente giocatore di calcio che ha raggiunto altissimi livelli. Ti portiamo come esempio perché sei una grande persona e un grande amico. Un grande bacio e buona Copa America".

Cavani vai às lágrimas com mensagem de amigo e precisa interromper entrevista https://t.co/Mj3lC1kEcw pic.twitter.com/DLJbFi58PT — globoesportecom (@globoesportecom) June 12, 2019

Visto il messaggio, Cavani non ha retto l'emozione, iniziando a piangere. 'Il Matador' è rimasto per alcuni minuti in silenzio e successivamente ha balbettato:

"Scusatemi... Lo conosco molto bene. È un amico di famiglia. Quello che ha detto mi ha commosso... Ecco perché ora sono così. Mi ha visto nascere e crescere e ha sempre aiutato la mia famiglia".

Il messaggio dell'amico darà sicuramente ulteriori motivazioni a Cavani per la Copa America. L'Uruguay è stato inserito nel Gruppo C che comprende anche i campioni in carica del , l'Ecuador e il .