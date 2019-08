Cavani ha deciso: "Voglio restare al PSG fino alla fine del contratto"

Edinson Cavani è stato accostato all' negli ultimi giorni, con i nerazzurri che lo hanno sondato dopo aver capito le difficoltà di arrivare a Lukaku. Il giocatore del però non ha intenzione di muoversi e ne parla a 'Le Parisien'.

Ma l'uruguaiano continuerà a giocare al anche nella prossima stagione, visto che il suo contratto scade nel 2020.

"Ho fatto una promessa l'annos corso e non l'ho fatta solo ai tifosi ma anche a me stesso. Voglio giocare con il PSG fino alla fine del mio contratto . Questa è una certezza".

Edinson Cavani poi si proietta ancora più lontano con lo sguardo e pensa a dopo il capito francese della sua carriera.

"Dopo che avrò terminato la mia parentesi al PSG, forse potrei anche tornare in . Ma non dipende solo da me, bisognerà parlare anche con il club e vedere anche il sentimento dei tifosi".