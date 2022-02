Cavani disposto ad ascoltare l'offerta del Botafogo: può lasciare il Manchester United

Il Botafogo pensa in grande e va a caccia del colpo sul mercato per rinforzare l'attacco. Il sogno del club carioca ha un nome e cognome: Edinson Cavani. Il calciatore uruguaiano ex Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Manchester United e potrebbe lasciare i 'Red Devils' in estate.

Il club di John Textor, azionista del Crystal Palace e nuovo proprietario della società brasiliano da poche settimane, ha messo nel mirino proprio Cavani in vista della prosima stagione.

Secondo quanto appreso da GOAL, il Botafogo ha avviato i primi con l'entourage del calciatore, che ha aperto al trasferimento in Brasile e si è detto disposto ad ascoltare la proposta del club carioca.

Cavani, che al momento non dovrebbe prolungare il suo contratto con il Manchester United, piace ad alcuni club europei e sudamericani, ma non non ha ancora deciso se è arrivato il momento di lasciare il 'Vecchio Continente'.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'entourage del calciatore sono arrivati segnali positivi circa l'interessamento del Botafogo: se dovesse arrivare un'offerta ufficiale nelle prossime settimane, Edinson Cavani valuterà la possibilità di trasferisi in Brasile e vestire la maglia de' 'O Glorioso'.

Il passaggio del Botafogo a SAF, ovvero 'Sociedade Anonima de Futebol', con l'acquisizione del club da parte di John Textor ha aperto nuovi scenari in termini di ambizioni e calciomercato, con la società che ora punta Cavani come rinforzo per aumentare il livello della squadra e regalare un colpo ad effetto ai tifosi.