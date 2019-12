Cavani dice addio al PSG? Sui social: "Porterò tutto questo con me"

L'attaccante uruguagio è sempre più vicino a salutare Parigi: il suo trasferimento potrebbe avvenire a gennaio e non a giugno.

Neymar. Mbappè. Di Maria. E da qualche mese anche Mauro Icardi. Lo spazio per Edinson Cavani in quel di Parigi si è ridotto al lumicino ed una conferma al nel 2020 appare veramente difficile. Squadre come l' hanno messo l'ex nel mirino e potrebbero ingaggiarlo già dalla prossime settimane.

Addio a zero a giugno, vista la scadenza contrattuale, o a gennaio per rilanciarsi sin da subito? Futuri paralleli ma entrambi possibili, sopratutto dopo quanto scritto da Cavani sui social in seguito al goal e alla vittoria del PSG contro il in Champions. Forse la sua ultima gara europea con i parigini.

Cavani, entrato nella ripresa e in goal dopo che Neymar ha deciso di lasciargli il tiro dagli undici metri, ha raccontato come quanto accaduto nella giornata di mercoledì sia indimenticabile: parole che sanno di addio immediato per l'attaccante uruguagio, arrivato a tre reti stagionali.

Sette anni dopo l'arrivo a Parigi, l'addio è vicino:

"Indimenticabile vedere e sentire che cosa è successo ieri al Parco dei Principi. Lo porterò sempre con me".

Applausi scroscianti per Cavani dopo la rete e ringraziamenti per Neymar. Anche il brasiliano potrebbe lasciare Parigi nel 2020, ma quest'ultima è una possibilità avvolta da un tormentone continuo. L'addio del Matador, invece, è praticamente certo: resta solo da capire quando avverrà.

Cavani non un posto in Nazionale da riconquistare dopo averlo perso in seguito alle tante panchine: l' conta comunque su di lui. Ciò nonostante è lo stesso ex ad essere deciso a rilanciarsi: vuole essere di nuovo protagonista, titolare devastante.