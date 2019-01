Cavani a Goal: "Tuchel ha portato un'atmosfera positiva nel gruppo"

L’attaccante del PSG, Edinson Cavani, parla a Goal: “Adesso pensiamo al campionato, studieremo il Manchester United al momento giusto”.

Dopo aver assolutamente dominato la prima parte di campionato in Francia ed essere riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, il PSG ha scelto ancora una volta il sole del Qatar per ricaricare le batterie nel corso di questo freddo inverno.

Guarda su DAZN tutta la Ligue 1 in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

Edinson Cavani, uno dei leader della squadra parigina, intervistato da Goal, ha parlato di questo inizio di 2019. “Veniamo in Qatar quasi ogni anno. Nella prima parte del campionato abbiamo fatto cose buone, ora siamo venire qui dopo un inizio di 2019 complicato. E’ arrivata l’eliminazione dalla Coppa di Lega e questo rappresenta una cosa negativa per noi, adesso ci farà bene stare in gruppo, cercare di creare una buona atmosfera e della positività”.

L’arrivo del PSG in Qatar rappresenta anche un’opportunità non solo tecnica.

“Il calcio negli ultimi anni si è trasformato anche in un qualcosa di commerciale. Ci sono molte cose da fare legate all’immagine o alla pubblicità. Lo sappiamo tutti che ci aspettano anche questo tipo di operazioni, ma essere qui non è solo questo. Avremo la possibilità di stare alcuni giorni insieme per preparare la meglio le prossime partite”.

L’eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Guingamp, ha rappresentato una sorpresa per molti.

“Sono cose che accadono nel calcio. Siamo solo all’inizio del 2019, prima della pausa invernale abbiamo raggiunto obiettivi importanti come i 50 punti in campionato o la qualificazione da primi alla prossima fase della Champions League. Il PSG è capolista in Ligue 1, quindi abbiamo fatto cose importanti, sapendo che possiamo migliorare ancora”.

Il bomber uruguaiano ha parlato delle differenze tra il PSG di campionato e quello europeo.

“Io non credo che la nostra squadra abbia una faccia in Champions League ed un altra quando gioca in Francia. La Champions League è diversa dal campionato, ma prima comunque bisogna vincere e poi si può parlare. Contro l’Amiens abbiamo visto quanto sia stato difficile la partita prima del nostro primo goal, in precedenza abbiamo perso con il Guingamp. In Champions siamo partiti più o meno bene e poi siamo riusciti a finire primi nel girone. In realtà sappiamo che tutte le partite sono difficili”.

Cavani ha esaltato il lavoro del tecnico Tuchel.

“Ha creato un’atmosfera positiva nel gruppo, ha fatto in modo che ci fosse unità tra noi dentro e fuori dal campo. Non è una cosa facile, sentiamo che c’è amicizia tra di noi e speriamo di andare avanti su questa strada. Sicuramente affronteremo prima o poi delle difficoltà, ma se lo faremo da squadra potremo andare lontano”.

Il ‘Matador’ è il perno di un tridente d’attacco straordinario completato da Neymar e Mbappé.

“E’ tutta una questione di tempo, lavoro e disponibilità. Ognuno di noi reagisce in modo diverso all’interno di un gruppo, ma credo che tra di noi si sia creata con il tempo una buona connessione”.

I calciatori sono chiamati ogni anno ad affrontare nuove sfide.

“E’ così non solo nel calcio, ma anche nella vita. Una persona dovrebbe sempre cercare di migliorare e di avere nuovi obiettivi. Noi vogliamo sempre vincere e restare al top al fine di giocare il più possibile e portare il PSG il più lontano possibile. Il lavoro è l’unico modo che si ha per arrivare al successo ed io non smetterò mai di lavorare al massimo”. L'articolo prosegue qui sotto

Il prossimo avversario in Champions League sarà il Manchester United.