Catanzaro-Trapani, partita assurda: 4-3 dopo il primo tempo

Serie C

Serie C

Serie C, girone C: Trapani avanti 3-1 dopo appena 10 minuti di gioco, ma poi il Catanzaro rimonta e si porta sul 4-3 prima dell'intervallo.

L'ultima giornata del campionato di Serie C ci sta regalando grandi emozioni, ma anche partite praticamente senza senso come quella tra Catanzaro e Trapani.

I siciliani sono già sicuri del secondo posto, mentre ai calabresi servono tre punti per blindare il terzo. I primi dieci minuti di partita sono di totale follia, con il Trapani che si porta avanti addirittura per 3-1.

Il match era assurdo già così, ma prima dell'intervallo il Catanzaro è riuscito clamorosamente a ribaltare tutto, portando il risultato sul 4-3 con le reti di Iuliano, Maita e Bianchimano nel giro di 5 minuti.

Ma Catanzaro-Trapani non è l'unico primo tempo assurdo di quest'ultima giornata del girone C di Serie C. Da segnalare anche il 2-2 tra Bisceglie e Cavese, maturato nei primi 11 minuti, o il 4-0 del Monopoli sul Siracusa.