Catanzaro-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catanzaro ospita la capolista Reggina nel 28° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina capolista di Domenico Toscano tenta la fuga sul complicato campo del Catanzaro nella 28ª giornata del Girone C di Serie C. La prima della classe guida il girone con 63 punti, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, i padroni di casa si trovano invece in 6ª posizione a quota 42 con 12 vittorie, sei pareggi e 9 sconfitte.

Lanciatissima la formazione ospite, che vanta anche il miglior attacco del torneo con 51 reti fatte e la miglior difesa con sole 17 subite per un totale di 8 punti di distacco sulla seconda in classifica, il Bari di Vivarini.

Corazza e Denis stanno trascinando a suon di goal la squadra di Toscano, mentre Di Piazza è il miglior marcatore del Catanzaro, chiamato però al riscatto dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita sul campo della Virtus Francavilla.

Altre squadre

Proprio al match con la Virtus risale l'ultima sconfitta della Reggina, che da allora ha messo in fila due pareggi e tre vittorie. In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANZARO-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Reggina

Catanzaro-Reggina Data: 26 febbraio 2020

26 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CATANZARO-REGGINA

Catanzaro-Reggina si giocherà la sera di mercoledì 26 febbraio 2020 nel teatro dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 20.45.

La gara Catanzaro-Reggina andrà in onda in esclusiva in diretta sulla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile dunque con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Tutti i tifosi delle due squadre e gli appassionati di Serie C potranno seguire Catanzaro-Reggina in diretta streaming anche sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio oppure scaricando la relativa app per iOS e Android.

Fuori Di Gennaro per infortunio tra i padroni di casa, non inseriti in lista Atanasov e Di Livio, mentre a centrocampo rientra Casoli, che completa la mediana con Statella, Iuliano e Corapi. Davanti il terzetto offensivo è composto da Kanoute, Di Piazza e Tulli.

Rientra dalla squalifica Gasparetto, che dovrebbe però partire dalla panchina: si va verso la conferma della formazione titolare con Sounas al posto dello squalificato Bianchi, Bellomo alle spalle di Denis e Reginaldo.

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riccio, Martinelli; Statella, Iuliano, Corapi, Casoli; Kanoute, Di Piazza, Tulli.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Sounas, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Denis