Nel match della festa promozione, Cianci pareggia al 91' contro il Pescara ed esulta come Totti: selfie sotto la curva dei tifosi del Catanzaro.

Pietro Cianci sarà ricordato come Francesco Totti. Almeno dai tifosi del Catanzaro, che hanno posato accanto a lui in quello che probabilmente passerà alla storia come il selfie-promozione.

Nella sfida casalinga dei giallorossi contro il Pescara, "antipasto" della festa per la promozione in Serie B dopo la vittoria del girone C di Serie C con 5 giornate d'anticipo, la squadra di Vivarini era sotto per 1-2 ed ha agguantato il pareggio al primo minuto di recupero grazie al rigore trasformato da Cianci. L'attaccante esulta, si toglie la maglia, corre sotto la curva e si scatta un selfie insieme a compagni e tifosi.

Impossibile non pensare al gesto iconico di Francesco Totti, che fece lo stesso in occasione del derby di Roma di otto anni fa dopo la doppietta personale che pareggiò i conti contro la Lazio. Prima il goal su assist di Strootman, poi l'iconica mezza rovesciata sul cross di Cholevas. Era l'11 gennaio 2015, Totti pareggiava la stracittadina e si scattava il primo e storico selfie sotto la curva della Roma. Oggi l'ha fatto anche Cenci a Catanzaro. Campionato diverso ma stesse emozioni.