CATANZARO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Palermo

Catanzaro-Palermo Data: 24 gennaio 2022

Orario: 21.00

Canale Tv: Eleven Sports, Rai Sport

Dopo lo stop prolungato a causa della nuova ondata di positivi abbattutasi anche sul calcio, la ventitreesima giornata della Serie C torna con un big match: il Catanzaro e il Palermo si ritrovano una contro l'altra in una delle tante sfide al vertice del girone C della terza serie, combattutissimo alle spalle della capolista Bari.

Entrambe le squadre sono in piena corsa per i playoff che conducono alla promozione in Serie B, suddivise da appena una lunghezza: il Catanzaro ha 32 punti e sogna il sorpasso sul Palermo, che di punti ne ha invece 33.

Né il Catanzaro né il Palermo stanno vivendo un periodo di forma particolarmente felice: prima dello stop della Serie C i calabresi arrivano dalla sconfitta rimediata in casa della Virtus Francavilla prima di Natale, e nel frattempo sono stati eliminati dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Padova, mentre i siciliani, recentemente tornati nelle mani di Silvio Baldini, hanno racimolato un punto nelle ultime tre partite.

Sia il Catanzaro che il Palermo hanno dovuto convivere negli ultimi mesi con diversi casi di positività all'interno delle rispettive rose: a un certo punto i rosanero sono arrivati a contare addirittura una ventina di elementi contagiati. Non a caso, la gara si sarebbe dovuta disputare lo scorso 22 ottobre: rinviata in un primo momento al 4 novembre, si giocherà infine all'inizio del 2022.

Di seguito tutte le informazioni su Catanzaro-Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le probabili formazioni.

ORARIO CATANZARO-PALERMO

Catanzaro-Palermo, gara valida per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C, si giocherà in posticipo nella serata di lunedì 24 gennaio 2022. La gara, in programma allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, inizierà alle ore 21.

DOVE VEDERE CATANZARO-PALERMO IN TV

Catanzaro-Palermo sarà visibile in diretta tv - previo abbonamento - su Eleven Sports, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato di Serie C: sarà possibile scaricare l'applicazione su una smart tv ma anche, tramite alcuni dispositivi esterni, su un normale televisore.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà però possibile assistere in diretta tv a Catanzaro-Palermo anche su Rai Sport, che trasmetterà la sfida in chiaro sui canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre.

CATANZARO-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Catanzaro-Palermo sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming, sia sul sito di Rai Sport che su Eleven Sports, in quest'ultimo caso scaricando l'applicazione - sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento - su dispositivi quali pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-PALERMO

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli, Sounas, Bjarkason; Iemmello, Bombagi.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Felici; Soleri.