Catanzaro-Monopoli dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANZARO-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Monopoli

Data: 21 maggio 2022

Orario: 18:00

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Conferme o sorprese? I Playoff di Serie C, si sa, sono sempre entusiasmanti: giunti ai Quarti di finale, poi, figuriamoci.

Catanzaro e Monopoli si sfidano per la gara di ritorno del secondo turno della "fase nazionale" degli spareggi per decretare la quarta promossa in Serie B, a un passo dalla Final Four.

All'andata alla rete del momentaneo vantaggio dei pugliesi con Starita ha risposto Iemmello che, con una doppietta, ha fissato il punteggio sull'1-2 al Veneziani.

Al Catanzaro basterà dunque vincere, pareggiare e addirittura perdere con una sola rete di scarto per passare il turno: al Monopoli, invece, servirà vincere con due o più goal di scarto.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catanzaro-Monopoli: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANZARO-MONOPOLI

Il match tra Catanzaro e Monopoli, in programma sabato 21 maggio 2022, verrà disputato allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE CATANZARO-MONOPOLI IN TV

Sarà possibile seguire Catanzaro-Monopoli in diretta streaming tramite Eleven Sports e la sua app, scaricabile sulle moderne Smart TV.

CATANZARO-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Catanzaro e Monopoli sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, selezionare la gara.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-MONOPOLI

Vivarini senza lo squalificato Scognamillo: in porta Branduani, in difesa insieme a Martinelli e Fazio andrà De Santis. Bayeye, Cinelli (in ballottaggio con Carlini), Sounas, Verna e Vandeputte in mediana alle spalle di Biasci e Iemmello.

Colombo con l'undici tipo: Loria in porta, Mercadante, Arena e Bizzotto in difesa. Viteritti, Bussaglia, Langella, Vassallo e Guiebre a centrocampo con Grandolfo e Starita in attacco.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; De Santis, Fazio, Martinelli; Bayeye, Cinelli, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Langella, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo