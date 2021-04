Catanzaro-Monopoli dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Catanzaro contro Monopoli, ultima sfida nel campionato di Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-MONOPOLI

La gara tra Catanzaro-Monopoli, per entrambe ultima sfida del campionato regolare di Serie C 2020/2021, verrà disputta domenica 2 maggio 2021 alle ore 20:30. Appuntamento allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzro.

Catanzaro-Monopoli sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento. Non è per ora prevista la trasmissione della gara in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport.

In diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone sarà possibile assistere alla sfida tra Catanzaro e Monopoli. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

COSA SERVE AL CATANZARO PER ARRIVARE SECONDO

Il Catanzaro chiuderà la prima parte di stagione al secondo posto in caso di vittoria contro il Monopoli. Possibile anche un pareggio in caso di pareggio o di sconfitta dell'Avellino o un k.o qualora l'Avellino dovesse essere battuto dalla Cavese nell'ultima giornata (lo scontro diretto tra Catanzaro ed Avellino è infatti in favore dei primi).

Il secondo posto permetterebbe al Catanzaro di giocare i quarti di finale dei playoff e non gli ottavi.