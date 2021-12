CATANZARO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il diciassettesimo turno del Girone C del campionato di Serie C proporrà una sfida di alta classifica che vedrà opposte due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi: il Catanzaro ed il Foggia.

La compagine calabrese, che sin qui nel torneo ha totalizzato 25 punti frutto di sei vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, arriva al confronto dopo aver messo in cascina due soli punti nelle ultime tre uscite e soprattutto dopo aver cambiato guida tecnica. Sulla panchina delle Aquile siede infatti ora Vincenzo Vivarini che nei giorni scorsi ha preso il posto dell’esonerato Calabro.

Il Foggia invece si presenta a questa sfida forte di otto risultati utili conseguiti nel torneo e delle tre vittorie ottenute nelle ultime quattro uscite. I Satanelli guidati da Zdenek Zeman sono reduci dal 5-2 con il quale si sono imposti nel turno precedente contro la Vibonese che ha permesso loro di portarsi a quota 24 in classifica (il club pugliese è stato penalizzato di quattro punti).

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero quarantasei tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Foggia in virtù delle venti vittorie conseguite a fronte di dieci pareggi e quindici affermazioni del Catanzaro.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catanzaro-Foggia dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-FOGGIA

La sfida valida per il 17° turno del Girone C del campionato di Serie C che vedrà opposte Catanzaro e Foggia, si giocherà domenica 5 dicembre 2021 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Come annunciato da una nota ufficiale della Lega Pro, il calcio d’inizio inizialmente programmato alla 17,30 è stato anticipato alle 12,00 “a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate". A dirigere la gara sarà il signor Federico Fontani di Siena.

DOVE VEDERE CATANZARO-FOGGIA IN TV

Catanzaro-Foggia sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno quindi seguire la gara su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

La partita sarà inoltre trasmessa dell’emittente satellitare Sky e il canale di riferimento sarà il 255.

Catanzaro-Foggia sarà inoltre trasmessa in chiaro da Antenna Sud. I residenti in Puglia potranno seguire la gara del ‘Nicola Ceravolo’ su canale 13 del digitale terreste.

CATANZARO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Catanzaro-Foggia sarà trasmessa anche in streaming. Per coloro che volessero seguirla tramite Eleven Sports su dispositivi mobili come tablet e smartphone sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android. Chi volesse seguire invece la gara su pc e notebool non dovrà fare altro che collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Coloro che sono abbonati a Sky, potranno invece seguire Catanzaro-Foggia attraverso Sky Go.

Un’alternativa per i residenti all’estero è invece rappresentata da 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-FOGGIA

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Vazquez, Bombagi.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.