Catanzaro-FeralpiSalò dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Match di ritorno dei playoff di Serie C tra Catanzaro e FeralpiSalò: tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Dopo l'1-0 del match d'andata, la Feralpisalò è chiamata a difendere il risultato sul campo del Catanzaro nella Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

Il match d'andata è stato deciso da un bel calcio di punizione dal limite di Maiorino, grande protagonista di serata, finito all'angolino basso: sterile la reazione del Catanzaro, che nella ripresa non ha trovato la zampata vincente per il pari.

La Feralpisalò di Damiano Zenoni è entrata ai playoff di Serie C al secondo turno dopo aver chiuso il girone B al quarto posto. mentre il Catanzaro è al debutto in questa fase a scontri diretti dopo essersi piazzata al terzo posto nella 'regular season' del gruppo C

Nelle altre sfide di questi playoff di Serie C il Catania ha strappato l'1-1 sul campo del Potenza, Carrarese e Pisa hanno chiuso sul 2-2, mentre Arezzo e Imolese hanno già un piede nel prossimo turno dopo le rispettive vittorie per 0-3 e 1-3 sui campi di Viterbese e Monza.

Di seguito tutte le informazioni su Catanzaro-FeralpiSalò: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

CATANZARO-FERALPISALO': DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Catanzaro-Feralpisalò DATA 22 maggio 2019, 17.00 DOVE Stadio 'Nicola Ceravolo', Catanzaro ARBITRO Daniel Amabile TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO CATANZARO-FERALPISALO'

Catanzaro-FeralpiSalò si giocherà mercoledì 22 maggio 2019 allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro: il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.

Non è prevista nessuna copertura televisiva per la partita tra Catanzaro e FeralpiSalò: il match di ritorno dei playoff di Serie C sarà visibile soltanto sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti del torneo.

Catanzaro-FeralpiSalò sarà visibile in diretta su Eleven Sports, dove gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento per avere accesso a tutti gli eventi oppure acquistare la singola partita di Serie C. Il servizio è disponibile su PC, smartphone o tablet tramite l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal fornirà una dettagliata diretta testuale di tutte le sfide dei playoff in programma nella giornata. Tutte le azioni minuto per minuto di tutti i campi di Serie C, compresa quella tra Feralpisalò e Catanzaro, fino al fischio finale.

Auderi recupera Kanoutè e soprattutto Bianchimano, uscito malconcio dalla sfida di andata: sarà out invece Favalli, che ha rimediato uno stiramento e non potrà scendere in campo davanti al pubblico di casa. Al suo posto dentro Nicoletti con Fischnaller a completare l'attacco.

Zenoni punta sulla fisicità e l'esperienza dell'ex Caracciolo, supportato dai due trequartisti Vita e Maiorino, già protagonista nel match d'andata. Marchi e Giani guidano il reparto difensivo a quattro a protezione dei pali di De Lucia.

CATANZARO (3-5-2): Furlan; Celiento, Figliomeni, Signorini; Statella, Iuliano, De Risio, Maita, Nicoletti; Bianchimano, Fischnaller. All. Auteri.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): De Lucia; Legati, Giani, P. Marchi, Contessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Maiorino, Vita; Caracciolo. All. Zenoni.