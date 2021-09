Il Catanzaro ospita il Catania nel Monday Night di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Girone C di Serie C entra nel vivo: tradizione e passione nella sfida che caratterizza il Monday Night della quinta giornata di Serie C. Il Catanzaro ospita il Catania per un posticipo potenzialmente spettacolare e tutto da vivere.

Le due squadre vivono un momento non semplicissiimo da leggere. Il Catanzaro di Calabro è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, contro Picerno, Potenza e Palermo, quest'ultimo nello scorso turno, e soprattutto è alla ricerca della quadra in campo, dopo aver operato molto durante il mercato estivo.

Dall'altra parte, in Catania di Baldini ha vinto solo una delle quattro gare disputate fin qui, contro la Fidelis Andria al Massimino, ma viene da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia di Serie C: nell'utlimo turno, delusione in extremis per la squadra rossazzurra contro il Bari.

Le due squadre si sono affrontate poche settimane fa in Coppa di C: dopo una gara sostanzialmente combattuta, a spuntarla è stato il Catanzaro con la rete di testa di Monterisi allo scadere.

Sono 27 i precedenti tra i due club in Calabria, in tutte le competizioni: 13 vittorie del Catanzaro, 8 del Catania e 6 pari. Nella scorsa stagione, in campionato, al Ceravolo a imporsi sono stati i padroni di casa con un secco 2-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in

Catanzaro-Catania si giocherà lunedì 27 settembre 2021 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

La partita Catanzaro-Catania sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport 1 (al canale 57 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione di un match di Serie C per giornata. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà scaricare l'applicazione, sul proprio device, o collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, sul proprio personal computer o notebook. Una volta effettuato l'accesso occorrerà registrarsi e attivare l'abbonamento mensile o annuale.

La gara di Serie C sarà inoltre disponibile alla visione sul sito ufficiale di Rai Sport, e su Rai Play. Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Catanzaro tra Catania e Avellino potrebbe pensare al giusto mix tra titolari e riserve: Calabro dovrebbe schierare ancora una volta un 3-4-1-2 con Branduani in porta, e Fazio, Martinelli, Scognamillo in difesa. In mediana il dubbio riguarda Risolo, che ha saltato un allenamento in settimana per una botta al ginocchio, mentre è ancora out Cinelli: potrebbe essere, quindi, la partita dell'ex Nana Welbeck, schierato a centrocampo insieme a Rolando, Verna e Porcino. Tra trequarti e attacco ballottaggio per due maglie Vandeputte-Bombagi-Carlini, con quest'ultimo schierato anche da seconda punta in avanti, mentre in avanti Cianci, che non è sceso in campo contro il Palermo, insidia Vazquez.

In casa Catania tutti disponibili: in settimana si è allenato Claiton, che non è ancora sceso in campo in stagione, ma non dovrebbero esserci grosse novità di formazione. In porta andrà Stancampiano, alle spalle di Calapai, Ercolani, Monteagudo e Zanchi, con Pinto che potrebbe accomodarsi in panchina dopo alcune prestazioni non al Top e dopo alcune recenti dichiarazioni sul suo futuro. In mediana Baldini potrebbe mischiare un po' le carte, ma la sensazione è che si continui con Rosaia, Maldonado e Provenzano, mentre nel tridente Ceccarelli e Russotto dovrebbero agire accanto a uno tra Sipos e Moro, con il primo favorito.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Rolando, Welbeck, Verna, Porcino; Bombagi; Carlini, Vazquez. All. Calabro

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini