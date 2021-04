Catanzaro-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catanzaro-Catania è una sfida valida per la 36ª giornata di Serie C: tutto sul match del Ceravolo, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Al Nicola Ceravolo si scontrano due tra le squadre più in forma del momento nel girone C di Serie C. Catanzaro-Catania promette goal e spettacolo, con i calabresi e i siciliani che guardano alle zone alte della classifica. Il Catanzaro di Calabro spera addirittura nel terzo posto distante un solo punto (con una gara in meno giocata), ma anche il Catania di Baldini spera nel terzo posto utile negli spareggi playoff.

Sulla gara pende l'ombra del Covid considerato che sono attualmente 12 i componenti del gruppo squadra del Catanzaro positivi. Out sicuramente Corapi, fermo per un problema al ginocchio. Si dovrebbe giocare malgrado la situazione critica nell'organico calabrese.

Il Catanzaro attualmente ha 58 punti con quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Sono 16 le vittorie in totale con 10 pareggi e 6 sconfitte. Ottimo il ruolino di marcia in casa con 11 vittorie, 3 pareggi e soltanto due sconfitte (l'ultima il 3 marzo contro l'Avellino). 20 le reti siglate tra le mura amiche con 11 gol subiti.

Il Catania, rigenerato dalla cura Baldini, ha inanellato ben 4 vittorie di fila (Avellino, Cavese, Viterbese e Potenza). Adesso per la squadra siciliana giunge la classica prova del nove: un successo esterno contro una diretta concorrente per i playoff sarebbe importante per il proseguimento della stagione. Sono 55 i punti fin qui conquistati con 16 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte con 45 reti fatte e 34 subite. Lontano dal Massimino sono 25 i punti conquistati con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 29 i precedenti tra le due squadre. 14 vittorie per il Catanzaro, 8 pareggi e 7 vittorie per il Catania, l'ultima risale alla stagione 2019-20 in Coppa Italia con la rete di Biagianti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catanzaro-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-CATANIA

Catanzaro-Catania si disputerà domenica 18 aprile 2021 allo Stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. Si giocherà a porte chiuse per rispettare le regole adottate per far fronte all'emergenza Covid-19. Il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 12.30.

La gara tra Catanzaro e Catania sarà visibile in diretta tv su Sky Primafila, in modalità pay per view. Il match tra i calabresi e i siciliani, in particolare, si potrà vedere sul canale numero 255 del satellite.

Catanzaro-Catania sarà visibile anche su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match si potrà vedere attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile su una smart tv, tramite un abbonamento.

Catanzaro-Catania sarà visibile su Eleven Sports anche in diretta streaming, su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Basterà collegarsi col sito ufficiale della piattaforma o scaricare l'app per sistemi iOS e Android. In entrambi i casi basterà fare il log-in e poi cliccare sul link del match in questione.

Al netto di variazioni sul fronte Covid-19, il Catanzaro dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 con Branduani in porta, Riccardi, Fazio e Martinelli in difesa. Casoli e Contessa esterni, Verna e Risolo in mezzo. Carlini trequartista alle spalle di Evacuo e Di Massimo.

Il Catania, invece, scenderà in campo con il 4-3-3 con Martinez in porta, Calapai, Giosa, Claiton e Pinto in difesa. Dall'Oglio, Maldonado e Welbeck in mediana. Russotto, Di Piazza e Golfo in avanti.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo.

Catania (4-3-3): Martinez, Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall'Oglio, Maldonado, Welbeck, Russotto, Di Piazza, Golfo.