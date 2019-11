Catanzaro-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catanzaro sfida il Catania nella 15ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catanzaro di Gianluca Grassadonia sfida in casa il Catania di Cristiano Lucarelli nella 15ª giornata del Girone C di Serie C. I calabresi sono sesti in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, gli etnei si trovano in 9ª posizione a quota 20 con un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Il confronto mette di fronte due grandi deluse del campionato, partite con ambizioni d'alta classifica ma entrambe costrette a ridimensionare, almeno per il momento, i propri obiettivi iniziali. Nei 27 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i giallorossi conducono con 13 vittorie, 8 pareggi e 6 affermazioni rossazzurre.

Le Aquile del Sud arrivano da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate in campionato, mentre gli Elefanti sono reduci da una sconfitta, 2 pareggi consecutivi e un successo nell'ultimo turno contro il Sicula Leonzio.

Mamadou Kanoute è il miglior marcatore dei calabresi con 5 reti all'attivo, stesso bottino realizzativo di Francesco Lodi, Matteo Di Piazza e Andrea Mazzarani, che si dividono lo scettro di bomber dei siciliani. In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANZARO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Catania

Catanzaro-Catania Data: 17 novembre 2019

17 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CATANZARO-CATANIA

Catanzaro-Catania si disputerà la sera di domenica 17 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 28° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La partita Catanzaro-Catania sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in televisione se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con la app oppure collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Samuele Anastasio.

Attraverso Eleven Sports gli abbonati potranno seguire Catanzaro-Catania in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Grassadonia punterà sul 3-5-2 e recupera due pedine importanti come Celiento in difesa e Maita a centrocampo. I due dovrebbero dunque prendere il posto nell'undici titolare di Signorini e Risolo. Per il resto, Martinelli e Pinna completeranno il terzetto difensivo, mentre a centrocampo Statella e Favalli agiranno da esterni, con Tascone e Casoli intermedi ai lati del rientrante capitano, che agirà da regista. In attacco dovrebbe esserci l'ex Nicastro in coppia con Fischnaller.

Solito 3-5-2 anche per Cristiano Lucarelli, cui non mancano tuttavia i dubbi a livello di uomini, visti anche i numerosi indisponibili, ben 7. Sei saranno gli assenti per infortunio (Mbende, Welbeck, Sarno, Saporetti, Rossetti e Calapai), cui si aggiunge lo squalificato Dall'Oglio a centrocampo. In difesa è vivo il ballottaggio fra Andrea Esposito e Marchese fra chi completerà la linea a tre con Silvestri e Biagianti. A centrocampo si giocano una maglia come mezzala sinistra Mazzarani e Lodi, mentre in avanti si contendono il ruolo di partner di Di Piazza Catania e Di Molfetta.

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Pinna; Statella, Tascone, Maita, Casoli, Favalli; Nicastro, Fischnaller.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Silvestri, Biagianti, A. Esposito; Biondi, Bucolo, Rizzo, Mazzarani, Pinto; Catania, Di Piazza.