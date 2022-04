Giornata decisiva in Serie C. In attesa dei verdetti nel girone A e B, il gruppo C può avere la sua promossa in Serie B. Il Bari, infatti, può festeggiare nella giornata odierna il ritorno in cadetteria dopo qualche anno. Biancorossi in campo alle 17:30, ma promozione che può arrivare già prima in virtù del risultato del Catanzaro.

Il Catanzaro ha infatti bisogno di vincere la sfida contro il Monterosi per posticipare, probabilmente brevemente, la matematica promozione del Bari. La squadra di Vivarini vuole soprattutto vincere per allontanare Avellino, Monopoli e Palermo ed eventualmente evitare diverse fasi del playoff.

BARI IN SERIE B PRIMA DI GIOCARE SE...

Il Catanzaro non batte il Monterosi Tuscia

IL CATANZARO VINCE, BARI IN B SE...

Batte il Latina

Calcio d'inizio di Catanzaro-Monterosi alle ore 14:30, aggiornamenti in diretta del risultato qui su GOAL. L'alternativa per seguire la gara in diretta tv è quella di utilizzare Eleven Sports utilizzando l'app nelle moderne smart tv, o scaricare la stessa su pc, smartphone, tablet e notebook dietro acquisto dell'evento.

14:22 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

Catanzaro: Branduani; Bayeye, Welbeck, Fazio, Scognamillo, Cinelli, Vandeputte, Sounas, Biasci, Gatti, Iemmello.

L'articolo prosegue qui sotto

Monterosi: Alia; Borri, Franchini, Adamo, Parlati, Piroli, Basit, Tonetto, Mbende, Artistico, Costantino.

Seguono aggiornamenti