Catanzaro-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catanzaro ospita il Bari nella 32ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Catanzaro-Bari Data: 21 marzo 2021

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (numero 256 del satellite)

Il Catanzaro di Nicola Antonio Calabro sfida in casa il Bari di Massimo Carrera nel big match della 32ª giornata del Girone C di Serie C. I calabresi sono quarti in classifica con 48 punti, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, i pugliesi si trovano in 3ª posizione con un cammino di 15 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 36 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, prevalgono i pareggi, 15, a fronte di 11 vittorie dei Galletti e di 10 successi delle Aquile del Sud.

I giallorossi vengono da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i pugliesi hanno collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio.

Massimiliano Carlini, autore di 8 goal, è il miglior marcatore del Catanzaro, mentre nel Bari se Mirco Antenucci è il giocatore più prolifico della squadra con 12 reti, Pietro Cianci, arrivato a gennaio dal Potenza, resta in vetta alla classifica marcatori con 13 marcature (di cui 10 però messe a segno con i lucani).

In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-BARI

Catanzaro-Bari si giocherà il pomeriggio di domenica 21 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 15.00.

La sfida Catanzaro-Bari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky in modalità pay per view e andrà in onda sul canale Sky Primafila (numero 256 del satellite).

Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, effettuando il download dell'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenze.

Attraverso Eleven Sports tifosi e appassionati potranno vederein diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook, o collegandosi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

Calabro dovrebbe affidarsi al tandem Curiale-Di Massimo in attacco, con Carlini a supporto sulla trequarti. A centrocampo Baldassin dovrebbe sostituire lo squalificato Risolo, affiancando Verna come interno, mentre Garufo e Contessa si candidano a presidiare le due fasce laterali. In difesa, davanti al portiere Di Gennaro, linea a tre composta da Riccardi, Pasquale Fazio e Martinelli.

Carrera manderà in campo i pugliesi con il suo classico 4-2-3-1. In attacco il centravanti sarà il bomber Cianci, con Marras, Antenucci e D'Ursi a sostegno sulla trequarti. Sulla mediana coppia composta da De Risio e Maita. Fra i pali giocherà Frattali, mentre al centro della difesa capitan Di Cesare affiancherà Perrotta, con Semenzato (Matteo Ciofani ancora out per infortunio) terzino destro e Sarzi Puttini a sinistra.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Riccardi, P. Fazio, Martinelli; Garufo, Baldassin, Verna, Contessa; Carlini; Curiale, Di Massimo.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Perrotta, Sarzi Puttini; De Risio, Maita; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.