Catanzaro-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANZARO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il 31° turno del Girone C del campionato di Serie C propone un big match che potrebbe rappresentare un bivio fondamentale nella corsa che porta alla promozione diretta in Serie B: quella che vedrà opposte Catanzaro e Bari.

Ad affrontarsi saranno infatti le prime due forze del torneo e se una vittoria delle ‘Aquile’ vorrebbe dire riaprire il discorso legato al primo posto, un’affermazione dei ‘Galletti’ potrebbe voler dire chiusura anticipata dei giochi.

Il Catanzaro, che è reduce dalla sconfitta patita per 2-1 sul campo del Monopoli, ha infatti messo in cascina 55 punti nelle sue prime trenta uscite di campionato, che valgono il secondo posto a -7 dal Bari.

La compagine pugliese è in serie positiva da tre turni (due vittorie e tre pareggi) e nell’ultimo turno ha ottenuto un importante vittoria per 2-1 nel derby contro la Virtus Francavilla.

Ad affrontarsi in questo scontro diretto saranno il miglior attacco del campionato (51 i goal messi a segno dal Bari), contro la miglior difesa (19 le reti subite dal Catanzaro).

L’ultimo confronto tra le due squadre risale allo scorso 30 ottobre e quindi al girone d’andata. In quell’occasione, si giocava il 12° turno del torneo, ad imporsi fu il Bari per 2-1 grazie alle reti di Antenucci e Simeri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catanzaro-Bari dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-BARI

Catanzaro-Bari, sfida valida per il 31° turno del Girone C del campionato di Serie C, si disputerà domenica 13 marzo 2022 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 17,30.

DOVE VEDERE CATANZARO-BARI IN TV

Catanzaro-Bari verrà trasmessa sia da Eleven Sports che dall’emittente satellitare Sky.

Nel primo caso quindi, gli abbonati potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Nel secondo caso invece, per gli abbonati Sky il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 252 del satellite).

CATANZARO-BARI IN DIRETTA STREAMING

La gara che vedrà protagoniste Catanzaro e Bari sarà trasmessa anche in streaming. Coloro che opteranno per Eleven Sports sarà possibile seguire la sfida del ‘Ceravolo’ su tablet e smartphone attraverso l’app di Eleven Sports compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Coloro che opteranno per Sky potranno invece seguire la sfida tramite l’app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-BARI

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; Gatti, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Vazquez.

BARI (4-3-3): Frattali; Belli, Terranova, Gigliati, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Galano, Antenucci, Cheddira.