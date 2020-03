Catanzaro-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bari sfida il Catanzaro nella 30ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bari di Vivarini prosegue la sua rincorsa nel tentativo di accorciare le distanze dalla capolista Reggina: i pugliesi fanno visita al Catanzaro nella 30ª giornata del Girone C di Serie C. Una striscia di risultati positivi lunghissima per i biancorossi, che non perdono addirittura dal 22 settembre sul campo della Virtus Francavilla con 24 giornate senza sconfitte.

Soltanto due sconfitte in tutto il campionato per il Bari, attualmente al secondo posto in classifica con 59 punti, frutto di 16 vittorie e 11 pareggi: la vetta è distante sette lunghezze.

Momento delicato invece per il Catanzaro, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra calabrese al settimo posto, due punti dietro al Catania. Nelle ultime cinque apparizioni casalinghe la formazione giallorossa ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANZARO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Bari

Catanzaro-Bari Data: 9 marzo 2020

9 marzo 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, sito Rai Sport, Eleven Sports

ORARIO CATANZARO-BARI

Catanzaro-Bari si giocherà la sera di lunedì 9 marzo 2020 nello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 20.45.

La sfida Catanzaro-Bari sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. L'evento sarà fruibile anche senza abbonamento, in virtù della decisione conseguente all'emergenza Coronavirus. Si potrà seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile dunque con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La partita andrà inoltre in onda in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canali 57HD e 58 del digitale terrestre) con un ampio pre-partita.

Collegandosi ad Eleven Sports si potrà seguire Catanzaro-Bari in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece sarà necessario scaricare la relativa app per sistemi iOS e Android.

Catanzaro-Bari sarà inoltre trasmessa in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Auteri col tridente Kanoutè-Di Piazza-Carlini, in mediana chiavi a Corapi, sugli esterni Giannone e Nicoletti. Difesa a 3 a protezione di Bleve, composta da Celiento, Riggio e Martinelli.

Torna dal primo minuto capitan Di Cesare a guidare la difesa accanto a Sabbione, favoruto attualmente su Perrotta. In cabina di regia ci sarà Bianco con Maita e Schiavone ai lati, mentre Laribi è confermato sulla trequarti alle spalle della coppia Simeri-Antenucci.

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Giannone, Corapi, De Risio, Nicoletti; Kanoutè, Di Piazza, Carlini. All. Auteri.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Antenucci, Simeri.