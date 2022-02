CATANZARO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Avellino

Data: 6 febbraio 2022

Orario: 17.30

Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport (canale 254 satellite e 485 digitale terrestre)

Streaming: Eleven Sports

Un big match tra Catanzaro e Avellino per scegliere l'antagonista del Bari, capolista incontrastata, per il momento, del girone C. I calabresi sono reduci dal colpo in casa del Catania e dal successo contro il Picerno, gli irpini, invece, hanno superato la Juve Stabia nel derby. Sarà una bella sfida con la squadra di Braglia, ex dell'incontro, decisa a far bottino pieno per sperare nell'aggancio ai pugliesi. La squadra di Vivarini, invece, spera nel tris di vittorie per spiccare definitivamente il volo.

Il Catanzaro ha 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte con 31 reti fatte e 16 subite. Il Catanzaro ha totalizzato 23 punti in casa con 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta con 20 reti fatte e 8 subite.

L'Avellino, invece, ha totalizzato per adesso 42 punti, frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 1 sconfitta con 33 reti fatte e 18 subite. Lontano dal Partenio i punti sono 20 con 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta con 15 reti fatte e 8 subite.

All'andata è finita 0-0 tra Avellino e Catanzaro, mentre l'anno scorso successo per 1-0 per gli irpini in casa dei calabresi.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catanzaro-Avellino: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANZARO-AVELLINO

La gara tra Catanzaro-Avellino valevole per la 24/a giornata di Serie C, girone C, si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, domenica 6 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 17,30.

DOVE VEDERE CATANZARO-AVELLINO IN TV

Sarà possibile seguire Catanzaro-Avellino in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento. La gara sarà possibile vederla anche su Sky Sport, al canale 254 del satellite e 485 del digitale terrestre.

CATANZARO-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Catanzaro-Avellino verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-AVELLINO

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Maldonado, Sounas, Vandeputte; Cianci, Biasci.

AVELLINO (3-4-1-2): Forte, Silvestri, Dossena, Bove, Ciancio, Carriero, Aloi, Tito, Kanoute, Murano, Maniero.