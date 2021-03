Catanzaro-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match nel girone C di Serie C, dove Catanzaro e Avellino si sfidano per le prime posizioni: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

CATANZARO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Avellino

Catanzaro-Avellino Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Con la Ternana apparentemente avviata in carrozza verso la promozione in Serie B, Catanzaro e Avellino si giocano le posizioni immediatamente sotto al primo posto: al Nicola Ceravolo va in scena una sfida di lusso tra la formazione di Antonio Calabro e quella di Piero Braglia, rispettivamente quarta e seconda.

Il Catanzaro ha raccolto 44 punti in 25 partite disputate fino a questo momento, mentre l'Avellino ne ha 50. Se i calabresi sperano di accorciare le distanze dalle posizioni che li precedono, i campani hanno tutta l'intenzione di difendere il secondo posto non soltanto dalla concorrenza dei giallorossi, ma anche da quella del Bari.

Il Catanzaro è peraltro reduce da un'impresa di prim'ordine: sabato la squadra di Calabro ha infatti superato per 2-1 la Ternana, fino a quel momento l'unica formazione imbattuta in Europa, infliggendole così la prima sconfitta stagionale.

L'Avellino non è invece sceso in campo: la formazione di Braglia avrebbe dovuto affrontare il Trapani, che però è stato escluso dal campionato.

In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-AVELLINO

Catanzaro-Avellino, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 marzo 2021. Il calcio d'inizio del match tra i calabresi e i campani è in programma alle ore 17.30.

La sfida tra Catanzaro e Avellino sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports, piattaforma che anche per questa stagione detiene i diritti della Serie C: attraverso l'apposita applicazione, gli abbonati potranno assistere alla gara anche attraverso una smart tv abilitata.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Rai Sport, così come non ci sarà nemmeno la trasmissione su Sky Primafila.

Come detto, Catanzaro-Avellino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva streaming da Eleven Sports. Sarà possibile assistere al match scaricando l'apposita app, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma attraverso dispositivi come smartphone, pc o tablet.

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Corapi, Verna, Porcino, Garufo; Carlini; Curiale, Di Massimo.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Ciancio, Micheli, Silvestri; Illanes, D'Angelo, Aloi, Tito; Carriero, Bernardotto, Santaniello.