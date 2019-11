Catanzaro-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Catanzaro contro Avellino nell'anticipo del 13° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catanzaro di Gianluca Grassadonia sfida l'Avellino di Eziolino Capuano nell'anticipo serale del sabato della 13ª giornata del campionato di Serie C. I calabresi sono ottavi in classifica con Casertana e Catania a quota 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mentre gli irpini sono quattordicesimi a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

Nei 30 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali, è in vantaggio la squadra campana con 13 vittorie a 5, mentre i pareggi sono stati 12. I 5 successi delle Aquile del Sud sono arrivate tutti in partite disputate in casa.

Il Catanzaro è reduce da 3 sconfitte consecutive e un pareggio contro il Rende nell'ultimo turno, mentre l'Avellino ha collezionato 2 sconfitte, fra cui quella dell'ultima gara contro la Reggina, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate del torneo.

Mamadou Kanoute è il miglior marcatore fra i giallorossi con 4 reti realizzate, meglio di lui ha fatto il francese Gabriel Charpentier, autore finora di 5 goal e giocatore più prolifico della formazione biancoverde. In questa pagina tutte le informazioni su Catanzaro-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANZARO-AVELLINO

Catanzaro-Avellino si disputerà la sera di sabato 2 novembre 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. La partita, che sarà arbitrata dal signor Francesco Meraviglia di Pistoia, sarà il 31° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Catanzaro-Avellino sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Roberto Sabatino.

Per gli abbonati ad Eleven Sports sarà possibile seguire la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Viste le condizioni non ottimali di Fischnaller e l'infortunio di Bianchimano, Grassadonia potrebbe abbandonare il 3-4-3 per passare al 3-5-2. Fuori dunque Giannone e linea avanzata composta da Nicastro o Calì accanto a Kanoute. A centrocampo ballottaggio sulla fascia sinistra fra Favalli e Pinna, con Statella a destra, Maita playmaker e Casoli e Tascone mezzali. Dubbio anche in difesa fra Quaranta e Signorini, con Martinelli e Figliomeni a completare il reparto. Fra i pali il portiere Di Gennaro.

Consueto 3-5-2 per Eziolino Capuano, che non potrà disporre per infortunio di capitan Morero e di Carbonelli. Davanti dovrebbero essere il francese Charpentier e Albador a comporre la coppia offensiva, mentre non manca qualche dubbio a centrocampo, dove sono vivi i ballottaggi fra De Marco e Rossetti e fra il rumeno Michovski e lo svedese Caric, con Di Paolantonio che agirà in regia e Celjak e Parisi che potrebbero essere confermati sulle due fasce. In difesa, davanti al portiere Tonti, linea a tre composta da Illanes, Zullo e Laezza.

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Casoli, Maita, Tascone, Favalli; Kanoute, Nicastro.

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Albadoro, Charpentier.