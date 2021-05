Catanzaro-Albinoleffe dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catanzaro e Albinoleffe si sfidano nel ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di C: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CATANZARO-ALBINOLEFFE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catanzaro-Albinoleffe

Catanzaro-Albinoleffe Data: 2 giugno 2021

2 giugno 2021 Orario: 17.30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (canale 253 satellite)

Streaming: Eleven Sports

E' terminata 1-1 la sfida d'andata fra Albinoleffe e Catanzaro, gara valida per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Le reti tutte nella ripresa: al goal di Carlini per gli ospiti, ha risposto Mondonico per i padroni di casa a pochi minuti dal triplice fischio.

Verdetto per la qualifciazione rimandato a mercoledì allo Stadio Ceravolo, dove le due formazioni torneranno in campo per il ritorno in programma alle ore 17:30.

Per il club lombardo, che ha raggiunto il pari in rimonta nel finale, adesso servirà una vittoria in trasferta per conquistare la semifinale, due risultati su tre per il Catanzaro in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Catanzaro-Albinoleffe: dalle ultime sulle formazioni fino a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO CATANZARO-ALBINOLEFFE

La sfida che vedrà protagoniste Catanzaro e Albinoleffe si disputerà mercoledì 2 giugno 2021 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’, ovvero l’impianto che ospita le partite delle ‘Aquile del Sud’. Calcio d’inizio programmato alle ore 17.30.

Catanzaro-Albinoleffe sarà trasmessa in diretta tv da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie C. La sfida sarà dunque visibile su smart tv compatibili con l’apposita app e dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Un’ulteriore opzione per la visione del match in diretta tv è rappresentata da Sky Primafila. In questo caso, il canale di riferimento sarà il 253 del satellite sarà possibile seguire la sfida previo l’acquisto dell’evento. Niente trasmissione in chiaro su Rai Sport.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Catanzaro-Albinoleffe sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi come pc e notebook, o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Gatti; Pierno, Verna, Balsassin, Porcino; Carlini; Curiale, Di Massimo.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi.