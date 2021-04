Catania-Viterbese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania sfida la Viterbese nella 34ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-VITERBESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Viterbese

Catania-Viterbese Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania, rinfrancato dalla cura Baldini, ospita la Viterbese nel turno pasquale. I rossazzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, la seconda in casa (dopo il 3-1 all'Avellino). La Viterbese non sta attraversando un buon momento di forma ed è fuori, attualmente, dalla zona playoff.

49 punti per il Catania con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il ruolino di marcia al Massimino è di 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. 36 punti per la Viterbese con 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. 19 punti in trasferta per i laziali con 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Viterbese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-VITERBESE

Catania-Viterbese si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Matteo Ricci della sezione di Firenze, è in programma per le ore 15.00. Per tributare Stefania Sberna, storica voce del Catania recentemente scomparsa, a sostituirla nel ruolo di speaker allo stadio ci saranno le sue figlie Federica e Giulia.

La gara Catania-Viterbese non sarà trasmessa da Sky. Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, preoccupandosi precedentemente di scaricare l'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenze

Grazie ad Eleven Sports sarà possibile vedere Catania-Viterbese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. In tal senso potranno o collegarsi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi, per far partire le immagini, bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

CATANIA (4-3-2-1): Martinez, Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall'Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Russotto; Sarao.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Simonelli, Tounkara, Murillo.