Catania-Virtus Francavilla dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania sfida la Virtus Francavilla nella 24ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Virtus Francavilla

Catania-Virtus Francavilla Data: 13 febbraio 2021

13 febbraio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Sport Primafila (canale 254 satellite), Eleven Sports

Sky Sport Primafila (canale 254 satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania di Giuseppe Raffaele sfida la Virtus Francavilla di Bruno Trocini nella 24ª giornata del Girone C di Serie C. I siciliani, la cui proprietà è stata rilevata da Joe Tacopina, sono sesti in classifica con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i pugliesi si trovano al 9ª posto con 28 punti e un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.

Nei 10 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, gli etnei conducono nelle statistiche con 7 vittorie, 2 affermazioni biancazzurre e un pareggio. Il Catania è reduce da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, mentre la Virtus Francavilla ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle precedenti 4 giornate.

Emanuele Pecorino, trasferitosi alla Juventus Under 23 nel calciomercato invernale, è il miglior marcatore stagionale dei siciliani con 5 reti realizzate, mentre Manuele Castorani, autore di 6 goal, è il giocatore più prolifico dei pugliesi. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Virtus Francavilla: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Catania-Virtus Francavilla si giocherà sabato 13 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 12.30.

La partita Catania-Virtus Francavilla sarà trasmessa in tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

Sarà possibile seguire il match anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Grazie alla piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Virtus Francavilla in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Raffaele potrebbe riproporre il tandem d'attacco composto da Di Piazza e Sarao, favoriti su Reginaldo e Manneh. Albertini e l'esperto Izco potrebbero presidiare le due fasce, con Maldonado in regia e Dall'Oglio e Welbeck mezzali. In difesa, davanti al portiere Confente, la linea a tre sarà composta da Tonucci, Silvestri e Giosa.

Modulo speculare ai siciliani per Trocini. In porta agirà Costa, con Delvino, Pambianchi e Caporale in difesa. A centrocampo Zenuni sarà il playmaker, con Castorani e Tchetchoua nel ruolo di mezzali. Di Cosmo e capitan Nunzella dovrebbero agire da esterni. Davanti Federico Vázquez è favorito su Adorante per far coppia con Ciccone.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Silvestri, Giosa; Albertini, Dall'Oglio, Maldonado, Welbeck, Izco; Di Piazza, Sarao.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Delvino, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo, Castorani, Zenuni, Tchetchoua, Nunzella; Ciccone, Fe. Vázquez.