Catania-Virtus Francavilla dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania e Virtus Francavilla si sfidano nel primo turno dei playoff di Serie C: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Catania-Virtus Francavilla

• Data: 30 giugno 2020

• Orario: 20:30

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

I playoff di Serie C prendono il via. Dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, oltre alle tre promosse per merito sportivo (Monza, Vicenza e Reggina) la quarta squadra che approderà in B verrà fuori dalla 'lotteria' che segue la regular season non conclusa per via della pandemia.

Tra le sfide in programma anche quella tra Catania e Virtus Francavilla, valida per il primo turno dei playoff: gli etnei dopo 30 giornate di campionato avevano chiuso al sesto posto nel girone C, lo stesso dei pugliesi che al momento della sospensione occupavano la nona piazza.

Poi il calcio si è fermato anche in Serie C, salvo riprendere con la decisione di premiare le capoliste dei rispettive raggruppamenti e concedere al resto delle squadre meglio posizionate in classifica la chance di giocarsi l'ultima promozione in Serie B attraverso i playoff.

Il Catania - guidato in panchina da Cristiano Lucarelli e di capitan Biagianti - tornerà in campo con lo spettro del fallimento sullo sfondo e alle prese col caos stipendi (Di Molfetta non è tornato ad allenarsi), mentre la Virtus Francavilla di Trocini con attaccanti del calibro di Perez, Vazquez e Baclet si candida a possibile sorpresa di questa appendice stagionale al cospetto di avversarie più equipaggiate.

Tutto su Catania-Virtus Francavilla: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e in diretta streaming.

ORARIO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Catania-Virtus Francavilla si gioca martedì 30 giugno 2020 allo stadio 'Angelo Massimino' di Catania: calcio d'inizio programmato alle ore 20:30.

Il match tra Catania e Virtus Francavilla non godrà di alcuna copertura : non è prevista la trasmissione sulla Rai bensì su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Catania-Virtus Francavilla, come detto, sarà visibile in diretta su Eleven Sports: basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricando l'app ufficiale, tramite Smart Tv, smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o i pacchetti disponibili.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Vicente; Mazzarani, Curcio, Biondi; Curiale.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Poluzzi; Tiritiello, Marino, Sparandeo; Albertini, Di Cosmo, Zenuni (ex), Risolo, Gallo; Vasquez, Ekuban.