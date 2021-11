CATANIA-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Catania-Vibonese

Catania-Vibonese Data: 10 novembre 2021

10 novembre 2021 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Una gara che negli ultimi anni ha regalato emozioni e sorprese: Catania e Vibonese si affrontano nel recupero della dodicesima giornata del Girone C di Serie A, con motivazioni differenti.

La sfida, originariamente fissata per il 31 ottobre, è stata poi rinviata a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia, causando una tragica alluvione sulla città etnea.

I rossazzurri di Francesco Baldini, che affrontano una delle settimane decisive per il futuro societario, sono reduci dal 4-4 pirotecnico in casa del Campobasso, culminato con la tripletta di Luca Moro: il Catania non potrà però contare sul giovane capocannoniere della Serie C, impegnato con la Nazionale Under 20.

La Vibonese di Gaetano D'Agostino ha invece fermato il Monopoli al "Razza" grazie al risultato di 1-1 maturato nel primo tempo: alla rete degli ospiti di Starita ha risposto Sorrentino, regalando un punto prezioso ai rossoblù, che raggiungono la Fidelis Andria, ultima a 9 punti.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Catania-Vibonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-VIBONESE

Il recupero della sfida tra Catania e Vibonese verrà disputato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania mercoledì 10 novembre. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE CATANIA-VIBONESE IN TV

Non è prevista alcuna copertura satellitare per la partita tra Catania e Vibonese: il match verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite l'applicazione disponibile sulle moderne smart tv. Basterà accedervi tramite il proprio account, ma non prima di aver attivato l'abbonamento mensile o annuale.

Non è prevista la trasmissione su Sky Sport o, in chiaro, su Rai Sport.

CATANIA-VIBONESE IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Catania e Vibonese verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Un'ulteriore alternativa per seguire Catania-Vibonese è rappresentata, come al solito, da 196 Sports: piattaforma di streaming che permette ai residenti all'estero di seguire il campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-VIBONESE

Baldini dovrà ancora fare a meno di Piccolo e Pinto, e dovrà rinunciare a Moro per la convocazione in Nazionale U20: in porta andrà Sala, difeso da Calapai, Claiton, Monteagudo e Ropolo, vista la squalifica di Zanchi. A centrocampo Rosaia e Greco giocheranno con Provenzano, che prenderà il posto di Maldonado, con Ceccarelli, Sipos e Russini in avanti.

D'Agostino con il solito 3-5-2: tra i pali andrà Mengoni, con Vergara, Risaliti, Mahrous in difesa. Linea a cinque con Senesi, Basso, Tumbarello, Cattaneo e Mauceri, dietro alle due punte Spina e Sorrentino.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Provenzano, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russini. All. Baldini

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Vergara, Risaliti, Mahrous; Senesi, Basso, Tumbarello, Cattaneo, Mauceri; Spina, Sorrentino. All. D'Agostino