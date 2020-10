Catania-Vibonese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania e Vibonese si sfidano nel girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Vibonese

Catania-Vibonese Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Non è stato un grande inizio di campionato di Serie C per il Catania, che nelle prime sei partite disputate ha messo insieme solo sei punti. E' partita meglio la Vibonese, che fino ad ora occupa la settima posizione della classifica del girone C.

Nell'ultima giornata, il Catania ha subito una cocente sconfitta dal Bari, addirittura per 4-1. Mentre la Vibonese ha pareggiato 2-2 contro la Viterbese.

La partita di domenica si giocherà ovviamente a porte chiuse, ma non si giocherà a Catania, bensì a Lentini, per via di alcuni lavori di ristrutturazione in corso allo stadio "Angelo Massimino".

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Vibonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-VIBONESE

La partita tra Catania e Vibonese si giocherà domenica 1 novembre alle ore 15; si giocherà eccezionalmente allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, per dei lavori di ristrutturazione dello stadio "Massimino" di Catania.

La sfida del Girone C di Serie C, Catania-Vibonese, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo. Gli utenti potranno seguire Catania-Vibonese in diretta gratuita su Youtube, come comunicato dalla stessa piattaforma, per tutte le partite del mese di novembre. Anche sulle smart tv di ultima generazione si potrà vedere la partita, scaricando l'applicazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è prevista dunque la copertura televisiva in chiaro del match, che non sarà visibile sulla Rai.

Sarà possibile vederein diretta streaming su Eleven Sports e sul canale Youtube della piattaforma anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone o tablet. In entrambi i casi si dovrà selezionare il link della partita dal sito della piattaforma, oppure accedere tramite l'applicazione.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Pellegrini, Claiton, Silvestri; Calapai, Izco, Maldonado, Rosaia, Pinto; Emmausso, Welbeck.

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Sciacca, Bachini, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Tumbarello; Spina, Plescia, Statella.