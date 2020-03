Catania-Vibonese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania sfida la Vibonese nella 29ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Cristiano Lucarelli sfida la Vibonese di Giacomo Modica nella 29ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei sono settimi in classifica con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, i calabresi occupano la 9ª posizione a quota 38 con un cammino di 9 vittorie, 11 pareggi e 8 k.o.

Nei 6 precedenti in gare ufficiali, i siciliani conducono con 2 vittorie, 2 pareggi e un'unica pesante sconfitta: il 5-0 a Vibo Valentia nella gara di andata, che i rossazzurri saranno sicuramente determinati a riscattare. Al Massimino, comunque, finora percorso netto per gli Elefanti, con 2 successi nelle uniche sfide finora disputate contro i rossoblù.

Il Catania è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, la Vibonese invece ha collezionato un pareggio e 3 successi consecutivi nelle ultime 4 partite giocate.

Altre squadre

Matteo Di Piazza e Andrea Mazzarani sono i migliori marcatori degli etnei in campionato con 6 goal ciascuno, mentre Nicolás Bubas è il bomber dei calabresi con 9 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Vibonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANIA-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Vibonese

Catania-Vibonese Data: 1 marzo 2020

1 marzo 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, sito Rai Sport, Eleven Sports

ORARIO CATANIA-VIBONESE

Catania-Vibonese si disputerà il pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianpiero Miele della sezione di Nola, è previsto per le ore 15.30. Sarà il 7° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Catania-Vibonese sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15.20. La telecronaca di Catania-Vibonese su Rai Sport sarà curata da Giuseppe Galati, che sarà affiancato da Mario Somma al commento tecnico.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Catania-Vibonese in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre vedere Catania-Vibonese in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma del servizio pubblico, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Cristiano Lucarelli insisterà a livello tattico con il 4-2-3-1. Davanti l'ex bomber del è in dubbio se schierare una punta di peso come Beleck o affidarsi a Curcio come falso nove. Se la scelta ricadesse sul primo, l'ex Vicenza agirebbe sulla linea dei trequartisti accanto a Biondi e Di Molfetta, diversamente giocherebbe al suo posto Capanni. In mediana tandem composto da Rizzo e Vicente (preferito a Biagianti), mentre in difesa c'è il problema della sostituzione dello squalificato Calapai. Al suo posto da terzino destro sarà adattato Salandria, con Pinto a sinistra e Mbende e Silvestri a comporre la coppia centrale. Fra i pali agirà Furlan.

Modica dovrebbe affidarsi al 4-3-3 e non potrà disporre del difensore Redolfi, squalificato, e con ogni probabilità dell'ala Filippo Berardi, acciaccato. In porta Greco potrebbe nuovamente essere preferito a Mengoni. Davanti a lui spazio a Mahrous al centro della difesa a quattro con Malberti, mentre Del Col e Tito agiranno da terzini. A centrocampo regia affidata a Signorelli, che sarà affiancato dalle due mezzali Pugliese e Tumbarello. Nel tridente d'attacco Battista e Bubas potrebbero agire ai lati del centravanti Bernardotto, autore di 2 goal nella sfida di andata in terra calabrese.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Salandria, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Vicente; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Beleck.

VIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col, Malberti, Mahrous, Tito; Pugliese, Signorelli, Tumbarello; Battista, Bernardotto, Bubas.