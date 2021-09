Catania-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Turno infrasettimanale in Serie C, il Catania ospita la Turris al Massimino: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Turris

Catania-Turris Data: 30 settembre 2021

30 settembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (canale 256 satellite)

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Massimino pronto a ospitare una sfida molto importante per la classifica: il Catania affronta la Turris per la sesta giornat del Girone C di Serie C.

I rossazzurri di Francesco Baldini sono reduci dal pari esterno contro il Catanzaro al Ceravolo, il primo in stagione, maturato grazie alla rete di Russini, pareggiata tra tante polemiche dal rigore giallorosso di Russini.

Buon avvio per gli uomini di Bruno Caneo, caratterizzato da 7 punti in 5 partite. Nell'ultimo turno vittoria esterna per 1-4 sul campo della Vibonese, conquistata grazie alle reti di Giannone, Leonetti e Loreto e all'autogoal di Vergara.

Sono 5 i precedenti in terra etnea tra le due squadre: 3 vittorie del Catania, 2 pareggi. Nell'ultimo, disputato a novembre del 2020 sul neutro di Lentini, 0-0 privo di emozioni.

ORARIO CATANIA-TURRIS

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Turris: dalle notizie sullea come seguire il match in tv

Catania-Turris si giocherà giovedì 30 settembre 2021 allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30.

Non è prevista diretta televisiva per la partita Catania-Turris: la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Catania e Turris verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Catania-Turris sarà visibile anche su Sky, acquistando il singolo evento tramite il servizio Primafila: il canale di riferimento è il numero 256.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Catania dovrebbe proseguire con il 4-2-3-1 visto a Catanzaro: in porta riconfermato Sala, reduce da un'ottima prova, in difesa potrebbe tornare Pinto a sinistra, con Ercolani, Monteagudo e Calapai. A centrocampo andranno Provenzano e Maldonado, mentre sulla trequarti potrebbe essere assente Greco, uscito in barella al Ceravolo: ritornerà Russotto dal primo con Piccolo e Russini, con Moro punta.

La Turris riconferma in blocco il 3-4-3 che bene ha fatto a Vibo Valentia: in porta andrà Abagnale, difeso da Esempio, Lorenzini e Manzi. A centrocampo Ghislandi e Varutti andranno rispettivamente a destra e a sinistra, con Franco e Tascone in mezzo. Il tridente sarà composto da capitan Giannone, Santaniello e Leonetti, schegge impazzite e dinamiche dell'attacco di Caneo.

CATANIA (4-2-3-1): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Maldonado, Provenzano; Piccolo, Russotto, Russini, Moro. All. Baldini

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. All. Caneo